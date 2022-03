Lublin. Gęsty dym widać z daleka. Poważny pożar

Aktualizacja godz. 10.39

Wiadomo już. do kogo należy budynek, który się zapalił. Jest własnością firmy Biomed.

„Dziś przeżyliśmy chwilę grozy. Pragniemy uspokoić, nikomu nic się nie stało, pożar został sprawnie ugaszony dzięki PSP KM. Ogień został zaprószony. Budowa oczywiście ubezpieczona! Spaliła się cześć styropianu składowany w pobliżu” – podała firma i dodała, że prace są kontynuowane.

Aktualizacja godz. 9.10

Na miejscu są cztery zastępy straży. Wezwanie do akcji nadeszło około godziny 8 rano. Pali się budowana hala magazynowa. Ogień zajął ścianę pokrytą styropianem.

Gęsty dym unosi się nad miastem. Można go zobaczyć z wielu miejsc. To efekt pożaru, do jakiego doszło przy ulicy Głównej w Lublinie.

Na terenie jednej z budów zapalił się styropian.

Na miejscu jest już straż pożarna.