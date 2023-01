Lublin. Każde dziecko, które przyjdzie na świat otrzyma taką książeczkę

Cała ta akcja ma ścisły związek z tym, że Lublin w 2023 roku jest Europejską Stolicą Młodzieży. Ma to być okazja do organizacji wydarzeń i inicjatyw skierowanych do osób młodych. Urząd miasta postanowił zaakcentować ten fakt w jeszcze inny sposób.

Każde dziecko, które zostanie zarejestrowane (po przyjściu na świat) w lubelskim urzędzie otrzyma specjalną książeczkę. Właściwie to otrzymają ja rodzice noworodka.

W książeczkach znajdują się rysunki symboli Lublina – np. m.in. koziołek, trolejbus, Brama Krakowska - a to małe wydawnictwo nosi tytuł „Witaj w Lublinie!”.

Ratusz zapewnia, że książeczki zostały stworzone specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 0–6 miesięcy.

– Są odporne na zniszczenia i wykonane z materiałów przyjaznych niemowlętom, a ich treść powstała z wykorzystaniem dorobku psychologii rozwojowej. Noworodki widzą zupełnie inaczej niż dorośli, ponieważ ostrość ich wzroku jest bardzo słaba. Wyraźnie dostrzegają więc silnie skontrastowane obrazy, ostre krawędzie i brzegi i tylko intensywne kolory – zwłaszcza czerwony i zielony. Ilustracje dostosowane są do tych specyficznych możliwości poznawczych – informuje miasto.

Książeczki będą wydawane w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Spokojna 2) przy okazji odbierania aktów urodzenia od 2 stycznia 2023 roku.

– Każdego miesiąca rodzice zgłaszają w Lublinie narodzenie przeciętnie około 500 dzieci. Rok 2022 zakończył się liczbą 6303 zarejestrowanych dzieci, które przyszły na świat w Lublinie – uzupełnia biuro prasowe Ratusza.