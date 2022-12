Lublin będzie dopłacał do zabiegów in vitro

W lubelskim Ratuszu od dwóch lat leży gotowy dokument zakładający finansowanie przez miasto mieszkańcom Lublina zabiegów in vitro, czyli zapłodnienia pozaustrojowego. Dla wielu par bezskutecznie starających się o dziecko ta metoda jest jedyną szansą na potomstwo. Przeszkodą jest jednak wysoki koszt zabiegu, nawet 10 tys. zł.

Państwo nie finansuje in vitro już od 2016 r., niektóre samorządy wprowadziły własne programy dopłat. Lublin jeszcze nie poszedł w ich ślady, choć Rada Miasta poparła trzy lata temu petycję w tej sprawie. Właśnie po tej petycji Ratusz zamówił u eksperta opracowanie programu, który nie został ostatecznie wdrożony z powodu braku pieniędzy.

O zarezerwowanie pieniędzy w przyszłorocznym budżecie miasta wnioskowała ostatnio Maja Zaborowska (klub Żuka), która prosiła, by prezydent dopisał do projektu budżetu 1,3 mln zł na ten cel. Zaborowska to jedna ze współautorek petycji złożonej trzy lata temu przez lubelskie środowiska kobiece.

Ostatecznie prezydent zgodził się na 500 tys. zł. Właśnie taką kwotę ma uwzględnić w swojej poprawce do projektu budżetu na rok 2023. Pozwoli to na uruchomienie systemu dopłat, o ile wcześniej Rada Miasta uchwali budżet i zatwierdzi gotowy już program medyczny.

Prezydent zadeklarował, że program będzie trwać trzy lata, a miasto wyda w tym czasie na dopłaty do in vitro dokładnie 1,5 mln zł. Taka kwota może wystarczyć na opłacenie sztucznego zapłodnienia około 100 parom. Warto podkreślić, że z dopłat będą mogły korzystać wyłącznie pary z Lublina.

Wydatek na in vitro jest jednym z niewielu, które prezydent Lublina, na prośbę radnych, zgodził się dopisać do projektu budżetu miasta na rok 2023 rezerwując konkretne kwoty. Na co jeszcze wygospodarował pieniądze?