Lublin centrum europejskiej okulistyki? Lekarze szkolili się w chirurgii zaćmy

Lublin jest jednym z czterech globalnych ośrodków ESASO – obok Lugano, Singapuru i Parmy – co potwierdza jego pozycję jako wiodącego centrum szkoleniowego w tej części Europy. – Jesteśmy prekursorem w Polsce, bo tego typu kursy odbywają się w tej chwili jedynie w Lublinie– podkreśla prof. Robert Rejdak. Dodał, że miasto stało się także kluczowym miejscem wymiany doświadczeń dla okulistów z Ukrainy, którzy ze względu na bliskość geograficzną chętnie korzystają z lubelskich szkoleń.

Nowoczesne technologie i praktyczne warsztaty

Uczestnicy kursu mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami w chirurgii zaćmy, w tym z zaawansowanym sprzętem operacyjnym i innowacyjnymi soczewkami wewnątrzgałkowymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy wideo operacji oraz wspólne analizy przypadków.

Szkolenie, organizowane cyklicznie w Centrum Symulacji Medycznych UM w Lublinie, spotkało się z tak pozytywnym odzewem, że kolejna edycja została zaplanowana na nadchodzącą jesień. Patronat nad projektem objął rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Wojciech Załuska.

Rozwój lubelskiej okulistyki ma przekładać się na dostęp do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów z regionu. W szkoleniu wzięli udział lekarze z czterech krajów – Czech, Słowacji, Rumunii i Polski. Szkolili ich z kolei eksperci z katedry Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej w Lublinie oraz wykładowcy z Ukrainy, Rumunii i Włoch.

ESASO to rozległa sieć lekarzy, okulistów, optyków, specjalistów ochrony wzroku oraz firm farmaceutycznych i medycznych, koordynowana przez niewielki zespół zaangażowanych profesjonalistów.

Szacuje się, że w Polsce na zaćmę choruje około 800 tysięcy do 2 milionów osób, w zależności od źródła. Dla przykładu, w 2022 roku liczba operacji zaćmy wzrosła do około 280 tysięcy, a w 2023 roku do około 300-350 tysięcy. Eksperci szacują, że aby zapewnić odpowiedni poziom leczenia zaćmy, powinno się wykonywać co najmniej 400 tysięcy operacji rocznie.

Operacje zaćmy są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i są bezpłatne dla pacjentów, ale wiążą się z długim czasem oczekiwania, który może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Koszt operacji zaćmy w prywatnej klinice waha się od 3 do 8 tys. zł za jedno oko, w zależności od rodzaju soczewki.