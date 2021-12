Przez remont zawaliła się kamienica w Lublinie. Odpowiedzą przed sądem za katastrofę

– Michał K. bez uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi zlecił firmie Andrzeja B. wykonanie prac remontowych w lokalu na parterze i w trakcie tych prac doszło do zniszczenia wewnętrznej ściany nośnej. To z kolei spowodowało utratę stateczności ściany i skutkowało nieumyślnym sprowadzeniem zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, czyli zawalenia się tej kamienicy. Na skutek tego jedna osoba doznała obrażeń ciała – opisuje rzeczniczka prokuratury. – Ponieważ jest to działanie nieumyślne, czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do pięciu lat.

Obaj oskarżeni, jak informują śledczy, nie przyznali się do winy. – Ich wyjaśnienia zmierzały w zasadzie do tego, że robili wszystko we właściwy sposób – mówi Kępka. Teraz oceni to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód, do którego skierowany został akt oskarżenia przeciw obydwu mężczyznom. – Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.

Do dziś nie odbudowano rozebranej części kamienicy. W sądzie toczy się sprawa o zniesienie współwłasności budynku i przypisanie poszczególnym właścicielom konkretnych lokali.