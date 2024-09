Lublin planem filmowym. Teraz czas na „Zegar”

– Film „Zegar” to fabularna wersja historii „Rodziny Kowalskich”, którą opowiedzieliśmy kilka lat temu z Arkiem Gołębiewskim, o Polakach ratujących Żydów z Ciepielowa i za to zabitych – mówi Maciej Pawlicki, współscenarzysta, współreżyser i producent filmu. – Tamta wersja była rekonstrukcją wydarzeń, teraz dojrzeliśmy do tego by pokazać tę historię w wersji fabularnej. Teraz jest to zlepek prawdziwych historii z różnych małych miejscowości.