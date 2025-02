Lublin planuje mobilne punkty zbiórki odzieży i tekstyliów

Nowe unijne przepisy wymuszają zmiany

Od 1 stycznia 2025 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami tekstylnymi. Zmiany wynikają z dyrektywy 2018/851, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odzieży i innych wyrobów tekstylnych. Odpady te nie mogą już trafiać do pojemników na odpady zmieszane, a każda gmina musi zapewnić mieszkańcom odpowiednie miejsca do ich oddawania.

Obecnie w Lublinie funkcjonuje tylko jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się przy ul. Metalurgicznej 13K. To właśnie tam mieszkańcy powinni dostarczać zużyte tekstylia, jeśli nie mogą ich przekazać do organizacji charytatywnych. Jednak dla wielu osób, zwłaszcza z odległych dzielnic, taka forma segregacji jest problematyczna.

Radny interweniuje w sprawie mieszkańców

Na te trudności zwrócił uwagę radny Konrad Wcisło (klub prezydenta Krzysztofa Żuka), który wystosował interpelację do prezydenta miasta w sprawie wprowadzenia mobilnych punktów zbiórki odzieży.

– Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkańcy Lublina zobowiązani są do dostarczania odpadów tekstylnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13K. Jest to jedyne takie miejsce w naszym mieście, co może stanowić utrudnienie dla wielu mieszkańców, zwłaszcza tych zamieszkujących odległe dzielnice”– napisał w piśmie do prezydenta.

Zdaniem radnego dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie mobilnych punktów zbiórki, które mogłyby pojawiać się raz w tygodniu w różnych częściach miasta. Dodatkowo zaproponował, by informacje o lokalizacji i harmonogramie tych punktów były zintegrowane z miejskimi aplikacjami, takimi jak „Kiedy Wywóz” czy „Moje Odpady”.

Miasto odpowiada – mobilna zbiórka odzieży już w planach

Na interpelację odpowiedział sekretarz miasta Lublin, Andrzej Wojewódzki, który potwierdził, że władze miasta planują rozwiązanie problemu poprzez organizację mobilnej zbiórki odpadów tekstylnych.

– Niezależnie od powyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, planujemy wprowadzenie w Lublinie dopełnienie systemu zbiórki tych odpadów. Dlatego, aby zapewnić łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, chcemy zorganizować mobilną zbiórkę odpadów tekstyliów i odzieży w kilku lokalizacjach miasta, szczególnie w tych oddalonych od Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – poinformował.

Obecnie trwają prace nad koncepcją tego rozwiązania, oszacowaniem ilości odpadów oraz kosztów związanych z jego wdrożeniem. Nowa usługa zostanie sfinansowana w ramach budżetu na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po uruchomieniu mobilnej zbiórki miasto planuje także przeprowadzenie kampanii informacyjnej, by mieszkańcy wiedzieli, gdzie i kiedy będą mogli skorzystać z tej możliwości.

Co zrobić ze starymi ubraniami?

Nowe przepisy nie tylko nakładają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych, ale także promują ponowne wykorzystanie odzieży.

Jeśli ubrania są w dobrym stanie, można je przekazać organizacjom charytatywnym, które prowadzą zbiórki w specjalnych pojemnikach lub organizują odbiory bezpośrednio spod domów. Niektóre sieci odzieżowe również umożliwiają oddawanie używanych ubrań w swoich sklepach. Dzięki temu rzeczy, które nadal nadają się do użytku, mogą trafić do potrzebujących zamiast na wysypisko śmieci.

Jeżeli jednak odzież jest zniszczona i nie nadaje się do dalszego użytkowania, powinna trafić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Nowe rozwiązanie ma ułatwić życie mieszkańcom

Wprowadzenie mobilnych punktów zbiórki ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom przestrzeganie nowych zasad i ograniczyć problem nielegalnego wyrzucania ubrań.

Z jednej strony wprowadzone przez Unię Europejską przepisy wymusiły na miastach wprowadzenie zmian, ale z drugiej – mają one przynieść korzyści. Odpowiednia segregacja odpadów tekstylnych ma pozwolić ograniczyć ilość śmieci i zwiększyć poziom recyklingu, co ma mieć pozytywny wpływ na środowisko.