Zgodnie z przepisami, ubrania i inne tekstylia, które nie nadają się już do użytku, trzeba dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13k. Ale jeśli masz coś, co jeszcze komuś posłuży – np. odzież, obuwie, paski czy koce – możesz to oddać organizacjom charytatywnym.

- Do PSZOK powinny trafiać rzeczy, które naprawdę nie nadają się do dalszego użycia, natomiast ubrania w dobrym stanie warto przekazać potrzebującym. Dzięki temu ograniczymy ilość śmieci, a jednocześnie damy rzeczom drugie życie. Zachęcamy mieszkańców, żeby myśleli ekologicznie i wspierali tych, którzy mogą skorzystać z odzieży w dobrym stanie – wyjaśnia Katarzyna Madoń-Kremeś z Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Lublin.

Co to oznacza w praktyce? Od stycznia nie wolno już wyrzucać zużytych ubrań, butów, rękawiczek, czapek czy firan do zwykłych pojemników na odpady zmieszane. Wszystko, co nadaje się do użytku, możesz oddać w ramach zbiórek organizowanych przez różne fundacje i organizacje charytatywne. Zniszczone rzeczy, które już nikomu się nie przydadzą, powinny trafić do PSZOK.

Te zmiany to krok w stronę bardziej ekologicznego podejścia do odpadów. Wspólnie możemy zmniejszyć ilość śmieci i lepiej dbać o środowisko - zapewniają urzędnicy. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska – tel. (81) 466 26 00.