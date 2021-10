Lublin pomaga imigrantom na granicy. Sprawdź, co możesz zrobić

– Od tygodni dostarczamy do lasów jedzenie, ubrania i pomoc prawną. Kiedy spotykamy uchodźców, słuchamy ich historii i tłumaczymy im ich sytuację. Wielu z nich nie wie, gdzie jest i jakie ma prawa – mówią nam aktywiści z Grupy Granica.

Razem jest łatwiej

Grupę tworzy kilkanaście organizacji działających na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce. Jedną z nich jest lubelskie stowarzyszenie Homo Faber, które we wrześniu zbierało rzeczy dla imigrantów i dostarczało je pod strefę stanu wyjątkowego. Teraz połączyło siły z Polskim Czerwonym Krzyżem.

– Oni wzięli na siebie całą logistykę. To specjaliści od pomocy humanitarnej, mają zaplecze techniczne, transport i ludzi – mówi Marta Sienkiewicz z Homo Faber. – Dzięki temu możemy się zająć pomocą prawną i wspieraniem wolontariuszy w terenie przygranicznym.

Lublin szykuje paczki

W magazynie PCK na lubelskich Bursakach kompletowane są zestawy wsparcia przekazywane potem imigrantom.

– Ciepła kurtka, czapka, bielizna, coś chroniącego od deszczu. To zawiera każdy pakiet. Oprócz tego robimy drugi, z żywnością, której nie trzeba podgrzewać i ma długi termin przydatności – wyjaśnia Maciej Budka, dyrektor lubelskiego oddziału PCK.

Pracy jest dużo

– To żmudna i rutynowa praca – przyznaje Piotr Pokorny, szef grupy pomocy humanitarnej PCK w Lublinie. – Naszym zadaniem jest posortowanie rzeczy, które osobiście dostarczają pomagający albo przywożą kurierzy i listonosze. Segregujemy je według stanu zużycia i czystości. Dostajemy ubrania wymagające prania, ale są też czyste i zupełnie nowe. Potem rozkładamy je według rozmiarów, dalej na te, które trafią do pakietów oraz przeznaczone do ośrodków dla uchodźców. Przykładowo, grubych dresów chłonących wodę nie przekażemy dla kogoś narażonego na deszcz.

– W jeden dzień średnio przygotowujemy około 40 pakietów pomocowych, które jadą do lokalnych punktów dystrybucji – dodaje Pokorny.