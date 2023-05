Lublin. Przedsiębiorcy o sukcesji i budowie firmy wielopokoleniowej

- Misją BCC jest wspieranie przedsiębiorców również w zapewnianiu możliwości rozwoju, dlatego dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Integrujemy ludzi biznesu i tworzymy przestrzeń do nawiązywania wartościo­­wych kontaktów - podkreślił Mirosław Kasprzak, dyrektor Lubelskiej Loży BCC, witając uczestników.

Podczas spotkania prof. Adam Mariański, założyciel i lider Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa, od wielu lat zajmujący się zabezpieczeniem kapitału rodzinnego, przybliżył założenia uchwały o Fundacji Rodzinnej, która weszła w życie w poniedziałek, 22 maja. Ekspert BCC wyjaśnił czym różni się sukcesja od budowy firmy wielopokoleniowej, dlaczego jest już dla niektórych bardzo późno na ten proces, a także jakie są etapy rozwoju firm rodzinnych i na co trzeba zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów w planowaniu pokoleniowym. W najbliższym, piątkowym wydaniu magazynu Dziennika Wschodniego zamieścimy obszerną rozmowę z prof. Mariańskim dotyczącą wprowadzonej ustawy o Fundacji Rodzinnej.

Maciej Owczarek, wiceprezes Business Centre Club podczas spotkania mówił o wsparciu, jakie dla przedsiębiorców udziela BCC. - Jesteśmy jedną z najstarszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców - zaznaczył na wstępie. - Z jednej strony to wsparcie i działania na poziomie rządu, Sejmu i Senatu. Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu mogą w sposbó cywilizowany wymienić się poglądami. Jesteśmy bardzo aktywni, a dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC jest, przewodniczącym RDS - podkreślił wiceprezes BCC. - Schodząc niżej jesteśmy także aktywni w terenie. Loża lubelska nie jest może zbyt duża, chcemy to zmienić. Jesteśmy organizacją, która daje dużo możliwości pracy i aktywności naszym członkom. Tego rodzaju animowanie życia, powielanie pewnych uznanych i skutecznych standardów współpracy z innych lóż, to jest ta aktywność, którą będziemy chcieli w Lublinie wprowadzić - dodał Maciej Owczarzak.

Na koniec spotkania o doświadczeniach z BCC i współpracy organizacji przedsiębiorców mówił Zbigniew Michalak, prezes Lubelskiego Forum Pracodawców.

- Od 2016 roku jesteśmy partnerem BCC, wypełniamy tak zwaną „białą plamę” na wschodzie Polski. Tutaj członków BCC nie jest za wielu, natomiast nasza organizacja świetnie wkomponowała się geopolitykę BCC. Kiedy poznałem Marka Goliszewskiego, prezesa BCC w 2016 roku bardzo szybko doszliśmy do tego, że stają przed nami te same cele. BCC działa na terenie całej Polski, a my jesteśmy organizacją regionalną. Nasz głos żeby był słyszalny w Warszawie i dalej potrzebna była nam organizacja ogólnopolska, dlatego w 2016 roku podjęliśmy decyzję o współpracy, która trwa do dzisiaj - dodał prezes LFP.