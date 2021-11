Lublin. Ratusz wypatruje ofert. Inaczej będzie problem

Ratusz szuka obiektu, w którym pomieści 18 klas z 450 uczniami: dziećmi w wieku 7-9 lat z klas I-III. We wnętrzach musi się znaleźć wydawalnia posiłków ze zmywalnią, szatnie, pokój nauczycielski oraz toalety. Lokal musi być również w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Władze miasta zamierzają wynająć taki lokal lub budynek na pięć lat, a w tym czasie mają nadzieję rozwiązać docelowo problem z miejscami dla przedszkolaków i uczniów. Ratusz wymaga, by oferowany mu do wynajęcia lokal miał od 700 do 1200 mkw. i znajdował się w terenie ograniczonym al. Kraśnicką, ul. Roztocze, Jana Pawła II i Granitową oraz południową granicą Lublina.

Jeżeli miasto nie dostanie żadnej oferty (będzie na nie czekać do wtorku), możliwym scenariuszem stanie się okrojenie obwodu podstawówki nr 58.