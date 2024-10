Lublin w Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi? Chce tego radna Kwiatkowska

- W związku z rosnącą potrzebą przeciwdziałania wszelkim formom rasizmu i dyskryminacji na poziomie lokalnym oraz dbania o to, aby Lublin pozostawał miastem otwartym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia Miasta Lublin do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi (ECCAR - European Coalition of Cities against Racism). ECCAR jest inicjatywą zapoczątkowaną przez UNESCO w 2004 roku, której celem jest stworzenie sieci miast wymieniających się doświadczeniami w walce z rasizmem i wspieranie lokalnych polityk promujących inkluzję i równość – czytamy w piśmie skierowanym do prezydenta Lublina.