Lublin zmienia zasady obsługi Ukraińców starających się o PESEL

Pokłócił się z bratem o rachunki. Dźgnął go kilkukrotnie nożem

Póki co 48-letni mieszkaniec Lublina trafił do aresztu na trzy miesiące. Usłyszał jednak zarzut usiłowania zabójstwa swojego brata, za co grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Przyznał się do winy