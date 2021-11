Lublin. Znamy już oficjalne wyniki budżetu obywatelskiego

Największym wygranym tegorocznej edycji jest V Liceum Ogólnokształcące, które wywalczyło sobie pieniądze na obiekty sportowe, zdobywając 4540 głosów.

Szkoła zapracowała sobie na ten sukces, co potwierdzi każdy, kto na przełomie września i października przechodził ul. Lipową. Przed budynkiem stały stanowiska do głosowania, do którego wytrwale namawiali przechodniów uczniowie.

Sukces V LO widać jeszcze bardziej, gdy zestawi się jego 4540 głosów z ogólną liczbą głosujących (19783 osoby). Widać wtedy, że budowę „boisk na piątkę” poparł niemal co czwarty uczestnik głosowania.

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego wygrało 41 projektów. – Kwota 12,5 mln zł będzie rozdysponowana na 9 projektów ogólnomiejskich, w tym 6 „miękkich” oraz 32 projekty dzielnicowe – informuje Izolda Boguta z lubelskiego Ratusza.

Wśród projektów nieinwestycyjnych największe poparcie miały zajęcia sportowe dla mieszkańców (928 głosów), wśród dzielnicowych remont ul. Perłowej (1385 osób poparło ten pomysł).

Ogólnomiejskie projekty inwestycyjne

W tej kategorii zwyciężyły trzy pomysły. * Najwięcej głosów zebrał ten, który dotyczy V LO na rogu ul. Lipowej i ul. Skłodowskiej, za którym kosztem 1 mln zł ma postać wielofunkcyjne boisko, siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule. Wszystko ma być dostępne dla mieszkańców.

* Drugim projektem w tej kategorii jest odnowa alejki w wąwozie między Czubami a osiedlami LSM. Pomysłodawcy chcą wymienić sfatygowaną nawierzchnię z asfaltu na nową z kostki brukowej. Ma to kosztować 1 mln zł. Projekt poparło 1707 głosujących. Co ciekawe, tej samej alejki dotyczy wcześniejszy, niezrealizowany od lat projekt z budżetu obywatelskiego.

* Na listę zwycięzców załapał się również projekt dotyczący odnowy otoczenia Zalewu Zemborzyckiego (1098 głosów). Już wiadomo, że projekt będzie wykonany w ograniczonym zakresie, bo zamiast 1 mln dostanie tylko 308 tys. zł. Cała kwota miałaby wystarczyć na modernizację kąpielisk, montaż urządzeń liczących rowerzystów nad zalewem i odnowę chodników wzdłuż nabrzeży: 200 ma na Marinie i 1500 m po drugiej stronie zalewu.

Ogólnomiejskie projekty nieinwestycyjne

* Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Lublina mają być organizowane od lutego do listopada. Będą to zajęcia z zumby, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla dorosłych i gimnastyka dla seniorów. Treningi mają trwać 45 minut i będzie ich w sumie 800. Miasto wyłoży na ten cel 200 tys. zł. Projekt poparło 928 głosujących.

* Opryski przeciw komarom i zamontowanie 500 budek dla „komarożernych” jerzyków przewiduje projekt (koszt 200 tys. zł), na który zagłosowało 691 mieszkańców.

* W przyszłym roku miasto znów będzie prowadzić akcję kastracji i sterylizacji psów i kotów „właścicielskich”. Dziko żyjące koty dostarczone przez opiekunów do lecznic będą wykastrowane, odpchlone i odrobaczone, a psy mające dom będzie można też zaczipować na koszt miasta. Projekt opiewający na 200 tys. zł poparło 614 osób.

* Niemal 200 tys. zł trafi na stworzenie w Lublinie nowych siedlisk dla zwierząt: jeży, ptaków, nietoperzy, owadów zapylających i kotów wolno żyjących oraz zakup klatek-pułapek do odławiania dzików i akcje edukacji przyrodniczej dla mieszkańców, w tym dzieci ze szkół i przedszkoli. Projekt zebrał 598 głosów.

* Zajęcia sportowe dla młodych mieszkańców (dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny) przewiduje projekt Aktywne Pokolenie, który poparło 335 głosujących. Zajęcia mają być prowadzone przez 25 tygodni w co najmniej 7 dyscyplinach. Koszt to 200 tys. zł.

* 200 tys. zł z budżetu obywatelskiego trafi na akcję promującą adopcje zwierząt z miejskiego schroniska, na co głosowało 306 osób.

Projekty dzielnicowe

* Abramowice: drugi etap brakującej drogi rowerowej wzdłuż Abramowickiej (350 tys. zł, 107 głosów).

* Bronowice: bieżnia lekkoatletyczna obok „budowlanki” przy Słowiczej (350 tys. zł, 696 głosów).

* Czechów Południowy: rewitalizacja wąwozu przy Radzyńskiej i skwer przy Lipińskiego (350 tys. zł, 357 głosów).

* Czechów Północny: drewniany plac zabaw na terenie planowanego parku dzielnicowego (350 tys. zł, 139 głosów).

* Czuby Południowe: remont asfaltowej części ul. Perłowej z chodnikami i zatokami (350 tys. zł, 1385 głosów).

* Czuby Północne: remont Kawaleryjskiej z parkingami, na chodnikach kostka zamiast płyt (350 tys. zł, 1338 głosów).

* Dziesiąta (dwa projekty): plac zabaw dla szkoły nr 1 i powiększenie powierzchni treningowej boiska Sygnału (270 tys., 700 głosów), siłownia przy szkole kolejowej (80 tys. zł, 294 głosy).

* Felin: „Park Centralny” – chodniki, plac zabaw koło kościoła (350 tys. zł, 997 głosów).

* Głusk: teren sportowo-rekreacyjny, w tym skatepark (350 tys. zł, 232 głosy).

* Hajdów-Zadębie: asfalt na ul. Zadębie, Dojazdowej i Jarmarcznej (350 tys. zł, 200 głosów).

* Kalinowszczyzna (dwa projekty): plenerowa siłownia koło „odzieżówki” (154 tys. 313 głosów), sadzenie drzew (realizacja częściowa za niecałe 100 tys. zł, 196 głosów).

* Konstantynów: prace w okolicach szpitala – remont chodników, 34 darmowe miejsca parkingowe, zazielenienie przystanku, dla szkoły przy Krasińskiego – ławki, kosze na śmieci, kwitnące pnącza (350 tys. zł, 365 głosów).

* Kośminek (dwa projekty): uzupełnienie oświetlenia ul. Franczaka od Doświadczalnej do Królowej Bony (210 tys. zł, 769 głosów), plac zabaw dla małych dzieci przy szkole przy Elektrycznej (140 tys. zł, realizacja częściowa, 470 głosów).

* Ponikwoda (dwa projekty): remont chodników ul. Hiacyntowej i Magnoliowej, uzupełnienie oświetlenia Magnoliowej i Bazylianówki (257 tys. zł, 322 głosy), sadzenie drzew (realizacja częściowa, 93 tys. zł, 160 głosów).

* Rury: remonty dróg, chodników i schodów, sadzenie roślin, ławki i pergole w osiedlach LSM (350 tys. zł, 801 głosów).

* Sławin: droga rowerowa łącząca tę wzdłuż al. Solidarności z budowaną przy Północnej (350 tys. zł, 423 głosy).

* Sławinek: budowa przystanku na al. Warszawskiej (do centrum) koło Czeremchowej (250 tys. zł, 794 głosy).

* Stare Miasto: wymiana nawierzchni między budynkami Furmańska 3/7 i 9/11 a budynkami przy pl. Zamkowym (350 tys. zł, 215 głosów).

* Szerokie (dwa projekty): urządzenia sportowe i trzy tablice ogłoszeniowe (219 tys. zł, 233 głosy), nowe chodniki (realizacja do kwoty 131 tys. zł, 224 głosy).

* Śródmieście (dwa projekty): rozebranie części chodników obok pni drzew przy Lubartowskiej i stworzenie tam rabat (270 tys. zł, 277 głosów), „Ogród Twórczości” dla małych dzieci (realizacja częściowa do 80 tys. zł, 149 głosów).

* Tatary: remont chodników od Gospodarczej 22 do garaży, remont chodnika ul. Krzemionki, remont placu przy ul. Kresowej (ze utworzeniem miejsc parkingowych) i 80 miejsc parkingowych przy Gospodarczej 1 (350 tys. zł, 187 głosów).

* Węglin Południowy: plac zabaw na końcu ul. Gęsiej przy ul. Jana Pawła II obok Jaspisowej (350 tys. zł, 605 głosów).

* Węglin Północny: dokończenie oświetlenia ul. Krwawicza i Lazurowej (350 tys. zł, 269 głosów).

* Wrotków: oświetlenie drogi od Nałkowskich 213 do połączenia z Żeglarską (350 tys. zł, 206 głosów).

* Za Cukrownią: żaden z projektów nie uzyskał wymaganego progu 100 głosów.

* Zemborzyce: sprzęt do akcji ratowniczych nad zalewem: pick-up, skuter wodny, platforma ratownicza (350 tys. zł, 329 głosów).

Teraz czas na konsultacje

Czy zasady budżetu obywatelskiego powinny być zmienione? Na opinie w tej sprawie Urząd Miasta będzie czekać do 30 listopada. Uwagi można przekazywać mailem (konsultacje@lublin.eu) lub pocztą (Urząd Miasta Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin). W ramach konsultacji planowane jest też spotkanie z mieszkańcami. Jego termin i miejsce mają być podane później.