Lublin ma swojego "noblistę". Nagroda dla nastolatka, który chce zmieniać świat

The O'Reillys and the Paddyhats w Radio Lublin

The O'Reillys and the Paddyhats to wyjątkowa formacja na europejskiej scenie, która od lat nadaje irlandzkiemu folk punkowi świeże i nietuzinkowe oblicze. Irlandzcy punk-folkowcy pokażą swoje nieokiełznane oblicze 29 lutego na koncercie w Studio im. Budki Suflera w Lublinie.