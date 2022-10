Mają już ogromne magazyny w Lublinie i chcą ich jeszcze więcej. Będzie zgoda?

Zmiana ma dotyczyć sporego, bo niemal 27-hektarowego obszaru w części miasta przeznaczonej obecnie pod produkcję.

– Są to głównie tereny aktywności gospodarczej takie jak: tereny przemysłowe, bazy, składy, magazyny – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

O zmianę przeznaczenia tych nieruchomości wnioskowała spółka Panattoni Europe, za którą wstawiło się Biuro Obsługi Inwestorów działające w Urzędzie Miasta.

Spółka jest zainteresowana wybudowaniem tutaj dużego centrum magazynowego, ale obowiązujący plan zagospodarowania nie na całym obszarze dopuszcza takie inwestycje.

Urząd Miasta ogłosił już projekt nowego planu, który idzie na rękę inwestorowi. – Przeznaczenie terenu przewidziane planem zagospodarowania rozszerzono na wniosek właściciela o funkcje magazynowe – potwierdza Stryczewska.

Kolejna zmiana dotyczy przebiegu dróg. Dotychczas obowiązujący plan zagospodarowania rezerwuje grunty pod dwie nowe drogi mające przecinać teren inwestora i dochodzić do ul. Kasprowicza. Firmie są one zbędne, więc na jej wniosek miasto ma wykreślić z planu jedną z tych dróg, natomiast druga miałaby być jedynie wjazdem w głąb terenu inwestora.

Każdy, kto ma jakiekolwiek uwagi do proponowanej zmiany przeznaczenia terenu, może je zgłosić Urzędowi Miasta. Będzie on zobowiązany rozpatrzeć uwagę przed skierowaniem projektu planu do Rady Miasta, do której należy ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia nowego planu.

Termin zgłaszania uwag został wyznaczony na 20 października, ale Urząd Miasta musi go wydłużyć z powodu błędu planistów, którzy równocześnie z projektem planu powinni ogłosić prognozę jego oddziaływania na środowisko, ale zrobili to później. Tymczasem prawo mówi, że projekt planu musi być wyłożony do publicznego wglądu razem z prognozą na co najmniej 21 dni, a uwagi muszą być przyjmowane jeszcze co najmniej przez 14 dni po tym terminie.

– Terminy zostaną wydłużone – potwierdza Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Termin wyłożenia projektu będzie wydłużony do 21 października, zaś zgłaszania uwag do 4 listopada.

Uwagi można przekazywać

* pocztą tradycyjną (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin)

* mailem (planowanie@lublin.eu)

* poprzez portal decyduje.lublin.eu

* poprzez skrzynkę w systemie ePUAP.