Małe kroki ku lepszym zmianom. W Lublinie powstał kolejny ogród deszczowy

– Liczymy na to, że realizując różne rozwiązania oparte na błękitno-zielonej infrastrukturze, zachęcimy mieszkanki i mieszkańców do włączenia się w proces przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu i ogrody deszczowe staną się rozwiązaniami powszechnymi – mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Ogród, który ma 37 m^ powstał na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Centrum Kultury w Lublinie. Ma przyczynić się do lepszego odwodnienia nawierzchni, a także poprawić estetykę przestrzeni i zasilić rośliny, które w tym miejscu się znajdują.

W ogrodzie deszczowym znajdziemy wiązy, fioletowe kosaćce, tojeść, krwawnice i pióropuszniki strusie. To głównie gatunki rodzime, które tolerują czasowe zalewanie i osuszanie. Odporne są też na zanieczyszczenia z wód opadowych.

W prace nad posadzeniem roślinności zaangażowała się młodzież z XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. Mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, a całą inicjatywę wsparła firma InPost.

– Cieszymy się, że możemy tu być, że połączyliśmy tę zieloną inicjatywę z działaniami edukacyjnymi, ponieważ to, co robimy teraz wspólnie, ma też przynieść efekty za kilka lat i fajnie, że młodsze pokolenie też w to się włącza – mówi Ariel Wojciechowski, manager ds. relacji partnerskich z program InPost Green City. – W tym roku jesteśmy na ulicy Peowiaków, a więc powoli zbliżamy się do ścisłego centrum.