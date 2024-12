Dwa uniwersytety, jeden cel. Rozwój medycyny dzięki sztucznej inteligencji

List intencyjny został podpisany przed władze obu uczelni 20 grudnia. Chodzi o współpracę w badaniach i realizacji projektów badawczych z zakresu medycyny wspieranej sztuczną inteligencją. Ma to m.in. polepszyć jakość i rozszerzyć zakres kształcenia studentów.

- To nie jest tak, że my coś podpisujemy i prezentujemy wizję czegoś, co może się dokona, a może niekoniecznie. My już działamy w zakresie edukacji, już działamy w zakresie aspektu klinicznego, wykorzystywania centrów symulacji medycznych, prowadzenia nowych idei, nowych programów nauczania naszych studentów i z ogromnym oczekiwaniem liczymy na współpracę Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie cyfryzacji oraz sztucznej inteligencji – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– W planach jest edukacja z użyciem modeli symulacyjnych, czyli pogłębienie znajomości pomiędzy medycyną praktyczną, a medycyną symulacyjną. Wykorzystanie ogromnego potencjału Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauki medycznych, ale również biologii molekularnej i genetyki pozwoli na tworzenie zespołów, które będą mogły realizować znakomite projekty naukowe z wiedzą wynikającą z ogromnego doświadczenia i wydaje mi się, że to tworzenie nowej ideologii, nowej metodologii, jeśli chodzi o naukę naszych studentów – wyjaśnia rektor.

Współpraca między uniwersytetami będzie rozszerzona o kolejne ośrodki np. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Rektor UW ma nadzieję, że do koalicji dołączą wkrótce renomowane uczelnie z innych krajów.

- Partnerstwo z państwem jest dla nas ważne, jest potrzebne. Bardzo wierzę, że trójkąt, który tworzymy, będzie później czworokątem albo pięciokątem, bo my prowadzimy rozmowy także z partnerami z dobrych ośrodków akademickich na świecie, myślę tutaj o Oxfordzie, Harvard Medical School i o ośrodkach izraelskich – przyznaje prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Porozumienie nie ma przysłużyć się jedynie polepszeniu kształcenia studentów. Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki UM, prof. Kamil Torres podkreślił, że tego typu koalicje, które opierają się na prowadzeniu wspólnych badań i wprowadzaniu nowych technologii mają finalnie służyć zapewnieniu lepszej opieki medycznej dla pacjentów.