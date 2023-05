Od połowy marca Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie tymczasowo kierowała wieloletnia pracownica instytucji Anna Dąbrowska. Obowiązki powierzono jej tuż po tym, jak dyscyplinarnie z funkcji dyrektora został zwolniony Andrzej Pruszkowski.

To jeden z czołowych polityków lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1998-2006 był prezydentem Lublina, później pełnił funkcje radnego wojewódzkiego i przewodniczącego sejmiku województwa. Z czynnej polityki wycofał się przed wyborami samorządowymi w 2018 roku po tym, jak prezes PiS Jarosław Kaczyński zakazał łączenia działalności w samorządzie z pracą na lukratywnych stanowiskach w państwowych spółkach. Pruszkowski był wtedy wiceprezesem PGE Dystrybucja, gdzie zarabiał nawet 632 tys. zł rocznie.

Po odwołaniu z zarządu energetycznej spółki w 2019 roku został dyrektorem podległego marszałkowi województwa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Tak było do 10 marca, kiedy polityk został poinformowany o zwolnieniu dyscyplinarnym. Jako powód podano „ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych”.

Nieoficjalnie mówiło się o konflikcie z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim, który jeszcze w listopadzie ubiegłego roku zdecydował się go przenieść do pracy w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Pruszkowski miał tam zostać kierownikiem jednego z oddziałów, ale w LAWP nigdy się nie pojawił, tuż po przeniesieniu poszedł na zwolnienie lekarskie. Po otrzymaniu dyscyplinarki nie zgadzał się ze stawianymi mu zarzutami i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu pracy.

Tymczasem od poniedziałku WUP ma nowego dyrektora. Został nim Tomasz Pitucha, który był jedynym kandydatem w ogłoszonym przez władze województwa konkursie. To również polityk związany z PiS, od 2010 roku jest miejskim radnym w Lublinie.