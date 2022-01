Mieszkańcy lubelskiego szturmują ZUS. Tysiące wniosków o wypłatę 12 tys. zł

RKO to część Polskiego Ładu, czyli pakietu rozwiązań społeczno-podatkowych, który zaczął działać 1 stycznia. To akurat rozwiązanie zakłada wsparcie rodzin z małymi dziećmi. Mają być im wypłacane pieniądze, aby za nie móc – takie są założenia – opłacić opiekunkę lub posłać pociechę do klubu dziecięcego. Mowa o 12 tysiącach złotych na dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Pieniądze przyznawane są na drugie i kolejne dziecko w rodzinie i jest to 1 tys. zł miesięcznie przez rok, lub 500 zł przez dwa lata. Środki wypłacane są do osiągnięcia przez pociechę górnej granicy wielu.

– W ciągu zaledwie dwóch i pół dnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 5,2 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy od mieszkańców województwa lubelskiego – podaje Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w województwie lubelskim i uczula, że dokumentu można składać wyłącznie elektronicznie. Tak samo jak obecnie jest to w przypadku świadczenia Rodzina 500 plus.

Korba dodaje także: – W przypadku dzieci, które miały pierwsze urodziny jeszcze przed 2022 rokiem, RKO będzie przysługiwał w proporcjonalnie pomniejszonej wysokości. Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Wypłata nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku z dokumentami.

Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące RKO można uzyskać w samym ZUS. Z urzędnikami można skontaktować się w placówkach Zakładu, podczas widerozmowy i poprzez infolinię. Jej numer to 22 290 55 00 (czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 -15).

– ZUS dotrze też do rodziców z miejscowości, w których nie ma swoich jednostek. W tym celu zawarł porozumienia z Pocztą Polską i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W ich placówkach odbędą się dyżury pracowników ZUS – dodaje Korba.

Kolejne pieniądze

Także od 1 stycznia zaczął działać kolejny system, którego adresatami są rodziny z dziećmi. Także chodzi o pieniądze i tzw. żłobkowe. To maksymalnie 400 zł co miesiąc na każde (nie tylko drugie i kolejne) dziecko posyłane do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Pieniądze nie będą przekazywane rodzicom, ale bezpośrednio placówkom. Z tego rozwiązania mogą korzystać wyłącznie rodziny, które nie pobierają pieniędzy z RKO.