Miotła w radzie nadzorczej PGE. Powołanie dla profesora z Lublina

Już w ubiegłym tygodniu do rady powołany został radca prawny z Lublina, związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim specjalista od prawa energetycznego dr Michał Domagała. Wskazał go minister aktywów państwowych Borys Budka, któremu przysługuje prawo odwołania i powołania jednego członka organu nadzoru w spółce. Na kolejne zmiany trzeba było czekać do spotkania akcjonariuszy.

W środę ze stanowiskiem pożegnała się m.in. Janina Goss, bliska przyjaciółka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a także: Artur Składanek, Mieczysław Sawaryn, Tomasz Hapunowicz i Radosław Winiarski.

W ich miejsce na wniosek Skarbu Państwa powołani zostali: Andrzej Rzońca, Małgorzata Banasik, Elżbieta Niebisz, Eryk Kosiński, Andrzej Sadkowski, Andrzej Kozyra i Sławomir Patyra. Ten ostatni jest profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kierownikiem uczelnianej Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Instytucie Nauk Prawnych. W latach 2013-2018 zasiadał w radzie nadzorczej podległego samorządowi województwa Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Od 2014 roku był jej przewodniczącym. W 2021 roku był wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rada nadzorcza PGE liczy obecnie dziewięć osób. Na pierwszym posiedzeniu powinna zebrać się w najbliższych dniach. Jedna z pierwszych decyzji będzie najprawdopodobniej dotyczyć odwołania obecnego prezesa i rozpoczęcia postępowania mającego wyłonić nowe władze spółki. Od lutego 2020 roku energetycznym gigantem kieruje Wojciech Dąbrowski