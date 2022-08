Lublin: MOSiR na zakupach. Nowy sprzęt na siłowni i na lodowisku

Przetarg na zakup i dostawę sprzętu został już rozstrzygnięty. – Umowy z dostawcami powinny być podpisane w ciągu najbliższych kilkunastu dni – informuje Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponad 11 tys. zł będzie kosztować nowy sprzęt dla siłowni FitGym Complex, która działa na terenie Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich. Dostawa ma nastąpić w czasie nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia umowy.

– Będzie to uzupełnienie oferty siłowni o kilka urządzeń – zapowiada rzecznik. – Kupiona będzie m.in. maszyna do wykonywania ćwiczeń grzbietu i pośladków, zestaw czterech skrzyń do treningu plyometrycznego, ławka do treningu mięśni pośladkowych i dwugłowych oraz mata do treningu mięśni brzucha.

Kolejne zlecenie (za 13 tys. zł) będzie obejmować dostawę łyżew dla lodowiska Icemania. – Chcemy uzupełnić stan wypożyczalni, w której zimą nasi klienci mogą korzystać z kilkuset par łyżew, zarówno hokejowych, jak i figurowych – mówi Bednarczyk. Miejska spółka zamierza kupić ponad 50 par łyżew w różnych rozmiarach, z czego ponad połowę mają stanowić figurówki w rozmiarze 37.

Ostatni kontrakt będzie dotyczyć uzupełnienia innego sprzętu, który się zużył. Na liście zakupów jest m.in. 30 leżaków dla działającego nad zalewem ośrodka Słoneczny Wrotków, czy też rozmaite siatki do bramek. MOSiR zamawia również 25 pasów wypornościowych do ćwiczeń Aqua Fitness. Ten kontrakt będzie opiewać na blisko 23 tys. zł i powinien być zrealizowany w ciągu 14 dni od podpisania umowy.