Pomagają też zwierzętom uchodźców [Lista potrzeb]

- Nasi wolontariusze docierają bezpośrednio do osób podróżujących ze zwierzętami. Wchodzą do autobusów i pociągów, aby zapytać, czy jest im potrzebna karma, akcesoria lub jakakolwiek pomoc w opiece nad zwierzętami. Uchodźcy uciekają zarówno z psami i kotami, jak też królikami, chomikami czy szczurkami – mówi Marta Włosek, prezeska lubelskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege, prowadzącej jedną ze zbiórek darów.

– W trybie pilnym zbierane są transportery do przewożenia zwierząt, szczególnie małych – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego Ratusza. Wielu uchodźców nie miało czasu lub możliwości, by przed wyjazdem z Ukrainy zaopatrzyć się w pojemnik do przewożenia swojego pupila i wiozą go w torbie lub na rękach. Potrzeba też pojemników na karmę i wodę.

Dary na rzecz zbiórki prowadzonej przez miasto można przynosić do schroniska przy Metalurgicznej 5 (od godz. 10 do 19) i czterech sklepów zoologicznych na terenie Lublina: Leopardus w galeriach handlowych Vivo i Felicity (od godz. 9 do 21), Taurus przy Zbożowej 69 (od godz. 11 do 18) oraz Zoocentrum przy Drodze Męczenników Majdanka 74L (od godz. 9 do 17).

Zbiórkę fundacji Ex Lege można wspomóc w kolejnych dwóch sklepach zoologicznych: O! MEGA ZOO przy Głuskiej 86 oraz Leopardus przy Zana 19 oraz w przychodni weterynaryjnej VetHouse przy ul. Wróblej 66.

– Apelujemy o to, by karma była dobrej jakości. Pamiętajmy, że chodzi o wycieńczone podróżą zwierzęta – uczula Marta Włosek. Jej fundacja szuka też domów dla tych zwierząt przywiezionych z Ukrainy, którym trzeba będzie zapewnić nowych opiekunów. – Zachęcamy do ich adopcji, ale też do zabierania zwierząt, które już wcześniej trafiły do naszej fundacji. Dzięki temu będziemy mieć miejsce dla kolejnych zwierząt zza wschodniej granicy.

Osoby z Ukrainy potrzebujące karmy, wody lub akcesoriów dla zwierząt mogą zgłaszać takie potrzeby dzwoniąc do schroniska (81 466 26 42, 500 091 208) lub do Fundacji 8kolor (666 688 43).