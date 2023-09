Lublin. Na co wydamy 14 milionów? Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim

Po raz pierwszy lublinianie mogli głosować na wskazane przez siebie lokalne inwestycje w 2014 roku. Do podziału było wtedy 10 mln zł.

Od tamtej pory dzięki współudziale mieszkańców zrealizowano 266 projektów opiewających na łączną kwotę 100 mln zł. Głosy oddało w sumie ponad 334 tys. osób.

- To oznacza, że budżet obywatelski jest naszym dominującym i pierwszoplanowym programem partycypacyjnym. Wprowadziliśmy go jeszcze wtedy, kiedy nie był obligatoryjny i nam się świetnie sprawdził – mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk przypominając, że miasta na prawach powiatu mają ustawowy obowiązek prowadzenia tego typu przedsięwzięć od 2018 roku.

Przez dziewięć dotychczasowych edycji lubelski budżet obywatelski z roku na rok ewaluował. - Stał się narzędziem, które jest ciągle udoskonalane. Prawie co roku coś zmieniamy. Z jednej strony sami uczymy się, co się nie sprawdziło, ale przede wszystkim wprowadzamy zmiany, które wskazują nam mieszkanki i mieszkańcy Lublina. Dlatego wraz z rozpoczęciem tegorocznego głosowania, rozpoczniemy także konsultacje społeczne dotyczące tego, jak budżet obywatelski ma wyglądać już w następnej edycji – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin.

Jak głosować?

Samo głosowanie w tym roku nie będzie się różnić od ubiegłorocznego. Może w nim wziąć udział każda osoba bez względu na wiek, na stałe zameldowana w Lublinie lub dopisana do listy osób głosujących w budżecie obywatelskim. Każdy może wskazać cztery wybrane projekty: dwa ogólnomiejskie i dwa dzielnicowe.

Sposoby oddania głosu niezmiennie są dwa. By zrobić to drogą elektroniczną, wystarczy wejść na stronę internetową lublin.eu i kliknąć w zakładkę poświęconą budżetowi obywatelskiemu. System poprosi nas o podanie imienia i nazwiska oraz czterech ostatnich cyfr numeru PESEL. Na potwierdzenie należy wprowadzić numer telefonu lub adres mailowy, na który otrzymamy wygenerowane hasło. Na jeden numer lub adres może zagłosować maksymalnie pięć osób.

Jest też możliwość wskazania wybranych projektów w sposób tradycyjny. Jest ona adresowana także do tych, którzy mieszkają w Lublinie, ale nie dopełnili formalności związanych z udziałem w głosowaniu.

- Jeśli ktoś nie jest zameldowany w Lublinie i w poprzednich latach nie dopisał się do listy, zapraszamy do stacjonarnego punktu. Wszędzie tam będą urny do głosowania i karty, które będzie można wypełnić, dopisując się do listy osób głosujących – mówi Anna Machocka, koordynatorka budzetu obywatelskiego.

Głosując w formie tradycyjnej, kartę należy wrzucić do urny osobiście, nie można tego zrobić w imieniu innej osoby. Punkty będą zlokalizowane w Biurach Obsługi Mieszkańców (przy ulicach Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12A i Wolskiej 11) a także we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W porównaniu do ubiegłorocznego głosowania zmieniła się jedynie maksymalna wartość dla projektów dzielnicowych, która wzrosła z 350 tys. zł do 400 tys. zł. Górna granica dla projektów ogólnomiejskich niezmiennie wynosi 1 mln zł.

Jeszcze nie wszystko

Do tej pory rekordowym okazał się projekt zakładający remont szkoły sióstr Urszulanek, który w głosowaniu przeprowadzonym w 2017 roku zdobył ponad dziewięć tysięcy głosów. Prawie siedem tysięcy osób poparło zgłoszony do pierwszej edycji pomysł dotyczący polepszenia warunków w schronisku dla zwierząt przy ul. Metalurgicznej.

Było to jednak jeszcze w czasach, kiedy papierowych formularzy nie trzeba było dostarczać osobiście i możliwe było zbieranie głosów od większej liczby osób. Już po wprowadzeniu zmian w tym zakresie, w ostatnich edycjach największą popularnością cieszył się projekt dotyczący budowy boisk przy V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Lipowej.

Dwa lata temu zagłosowało na niego ponad 4,5 tys. osób, a przyczynili się do tego sami uczniowie, którzy przed szkołą zachęcali przechodniów do głosowania, a zainteresowanym pomagali w oddaniu głosu. Przed rokiem najwięcej, po ok. 1700 osób zagłosowało na przebudowę obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Bursztynowej, budowę alejki dla pieszych i ścieżki rowerowej w części wąwozu między osiedlami Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dzielnicą Czuby oraz na renowację boisk przy ulicach Bursztynowej i Biedronki.

W ubiegłorocznym głosowaniu mieszkańcy wybrali 41 zadań. Jak deklaruje Urząd Miasta, obecnie wszystkie są w trakcie realizacji. Ale wśród zwycięskich propozycji z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego wciąż są takie, które nie zostały jeszcze wykonane. Zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju podaje, że do tej pory niezrealizowanych pozostaje nieco ponad 10 proc. projektów. Tłumaczy to różnymi względami, m.in. wysokimi kosztami w przetargach i ogłaszaniem ich od nowa czy kwestiami technicznymi.

- Ponadto w okresie pandemii podjęliśmy decyzje w sprawie zamrożenia kilku projektów, natomiast systematycznie, w zależności od możliwości, wracamy do nich i te, które są realizowalne, staramy się wykonywać. Takich tematów jest wiele, ale wszystkie mają dosyć mocne i merytoryczne uzasadnienie dotyczące tego, dlaczego ich realizacje są przekładane – podsumowuje Szymczyk.