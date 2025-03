„Na pracownika banku”. Jeszcze więcej zatrzymanych oszustów

Na terenie całego kraju (od maja 2022 roku do końca 2024 roku), w wyniku własnych działań CBZC (Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości) oraz z dołączonych 42 postępowań prowadzonych przez inne jednostki Policji, ujawniono 97 czynów przestępczych oszustwa metodą „na pracownika banku”.

W sprawie jest 62 podejrzanych. Do tej pory zidentyfikowano 97 pokrzywdzonych, którzy poniesli straty na niemal 3 mln 869 tys. złotych.

Policjanci Zarządu w Lublinie CBZC pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podszywali się pod pracowników banku.

Oszuści wzbudzali przeświadczenie o realnym zagrożeniu środków finansowych zgromadzonych na rachunkach płatniczych. A ofiary – przekonane, że chronią swoje środki – przelewały pieniądze na konta wskazane przez oszustów.

Oszuści, oprócz telefonicznego nakłaniania do wykonania przelewu na wskazane konto, zachęcali też do instalowania programu umożliwiającego zdalny dostęp do urządzenia mobilnego. Powodowało to, że przestępcy mieli wpływ na przetwarzanie danych swoich ofiar oraz zmieniali i wprowadzali nowe zapisy danych informatycznych – informuje policja. W następstwie tego zaciągali kredyty oraz dokonywali przelewy na swoje rachunki. Przestępcy transferowali wyłudzone środki, aby utrudnić ustalenie ich pochodzenia.

Na terenie Warszawy i Wrocławia policjanci dokonali 10 przeszukań, w wyniku których zatrzymali 9 osób. 5 osób usłyszało zarzuty prania pieniędzy. Wobec nich prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 40 tys. złotych.

4 osoby usłyszały zarzut brania czynnego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd Rejonowy Lublin Zachód, na wniosek prokuratora, zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Podczas przeszukania jednego z mieszkań na terenie Warszawy, policjanci ujawnili kartony z papierosami różnych marek bez akcyzy (13 600 paczek).

Do tej pory łącznie zostały zatrzymane 23 osoby, dokonano 28 przeszukań oraz zastosowano 13 tymczasowych aresztów i 12 dozorów policyjnych. Zabezpieczono także mienie w kwocie niemal 819 tys. złotych.

Trwają dalsze czynności w tej sprawie, w tym analizy innych postępowań, co za tym idzie liczba ofiar niestety może się zwiększyć, ale też nie wykluczone są dalsze zatrzymania.