Lublin. Na stadionie zbudują nową siedzibę centrum krwiodawstwa

To, że nieruchomość ze zdegradowanym stadionem ma być rozparcelowana i przeznaczona na inne cele, nie jest zaskoczeniem. Już ponad rok temu zapowiedział to prezydent Lublina. Poinformował, że na części terenu przy Kresowej powinny powstać nowe bloki z mieszkaniami komunalnymi.

– Nowa propozycja zagospodarowania tego terenu obok bloków mieszkalnych przewiduje umieszczenie tu m. in. stacji krwiodawstwa, Archiwum Państwowego czy realizację inwestycji społecznych na rzecz seniorów – informował Ratusz w lipcu zeszłego roku.

Po tamtych zapowiedziach Urząd Miasta wydał decyzję potwierdzającą, że przy ul. Mełgiewskiej będzie mogła powstać nowa stacja krwiodawstwa. A przypieczętowaniem tych przygotowań ma być zaplanowane na czwartek głosowanie Rady Miasta nad bezprzetargową sprzedażą wydzielonej ze stadionu działki na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pod jego nową siedzibę.

Obecna siedziba RCKiK jest już przestarzała. – Jest za mało miejsca i nie bardzo można coś z tym zrobić. Dawcy skarzą się też na brak parkingu – przyznaje Jakub Stachnio z centrum krwiodawstwa. – Kiedyś taki budynek był wystarczający, ale potrzeby krwiodawstwa z roku na rok są coraz większe.

Sprzedawana działka ma blisko hektar i położona jest w narożniku, obok którego al. Tysiąclecia przechodzi nad Bystrzycą. Miasto ma udzielić RCKiK 20-procentowej bonifikaty od ceny, którą ustali rzeczoznawca majątkowy, o ile kupujący zgłosi taki zamiar w ciągu 14 dni, a do podpisania aktu notarialnego dojdzie przed końcem przyszłego roku.

Wszystko to będzie mieć wpływ na działalność giełdy urządzanej co niedziela na stadionie. – Do momentu sprzedaży tej działki targowisko będzie funkcjonowało w dotychczasowym zakresie – odpowiada Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej terenem przy Kresowej.

– Do maja lub czerwca handel będzie się odbywać tak, jak obecnie. Później targowisko będzie funkcjonowało w nieco ograniczonym zakresie – zapowiada Bednarczyk. – Wejścia i parkingi pozostaną w obecnych miejscach.

A co dzieje się z ogłaszanymi rok temu przez Ratusz planami budowy mieszkań komunalnych w miejscu stadionu przy ul. Kresowej?

– Z uwagi na to, że plany zagospodarowania tego terenu dotyczą trzech inwestycji celu publicznego uznano, że nie jest wskazane dodatkowe obciążanie terenu nadrzecznego poprzez intensyfikację zabudowy mieszkaniowej. Tym samym odkładamy realizację projektu budowy tam mieszkań komunalnych – odpowiada Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Aktualnie skupiamy się na uregulowaniu działek na Felinie pod budownictwo mieszkaniowe komunalne oraz działań jakie umożliwia Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.