Nadciąga zmiana pogody. Śnieg uwierzy drogowcom?

Śnieg może zacząć padać już w nocy ze środy na czwartek. Przelotne opady śniegu są zaplanowane również na czwartek i piątek.

***

Lubelskie ulice są podzielone na cztery kategorie: najważniejsze, ważne i mniej ważne oraz takie, na których pług pojawi się dopiero wtedy, gdy poproszą o to mieszkańcy, a ważniejsze drogi będą już uprzątnięte.

– Wykaz ulic przypisanych do poszczególnych standardów pozostał na poziomie z roku ubiegłego. Nie dokonywano zmian w tym zakresie – informuje Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza.

Na najlepiej odśnieżanych ulicach luźny śnieg może leżeć nawet do dwóch godzin po ustaniu opadów, a błoto pośniegowe nawet do czterech godzin. Tak może być m.in. na ul. 3 Maja, al. Kraśnickiej czy al. Spółdzielczości Pracy. To niektóre z ulic przypisanych do pierwszej kategorii zimowego utrzymania.

Na ulicach drugiej kategorii (np. Bursztynowa, Magnoliowa, Pana Tadeusza) luźny śnieg może leżeć do czterech godzin po ustaniu opadów, a błoto pośniegowe do sześciu godzin.

Trzeci standard oznacza, że na jezdni nawet przez sześć godzin mogą zalegać zaspy. Tak może być np. na ul. Balladyny, Jantarowej, Młodej Polski czy Snopkowskiej.

Do pierwszego standardu zaliczonych jest niemal 220 km ulic, do drugiego niecałe 105 km, zaś do trzeciej kolejności odśnieżania zaliczono prawie 152 km dróg.

– Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje ponad 507 tys. mkw. chodników, parkingów, schodów, kładek, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych – wylicza Góźdź. Miasto obejmuje stałym odśnieżaniem również niektóre tereny położone poza ulicami. – Ich łączna powierzchnia wynosi około 230 ha.

Ratusz twierdzi, że poradzi sobie z odśnieżaniem.

– Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji, stan nawierzchni dróg podlega stałej kontroli, a analiza danych pogodowych prowadzona jest całodobowo – zapewnia w oficjalnym komunikacie Artur Szymczyk, zastępca prezydenta. Z komunikatu dowiadujemy się również tego, że miasto ma zapewnioną indywidualną prognozę pogody, w odśnieżaniu ulic pomoże obraz z kamer monitoringu, a położenie piaskarek i pługów śledzone będzie przez GPS.

Gdzie dzwonić z prośbą o przysłanie pługu?

Dyżurny Zarządu Dróg i Mostów teoretycznie powinien odbierać telefon od godz. 6 do 21 w dni powszednie, zaś w weekendy i święta od godz. 7.30 do 21. Numer do dyżurnego: 81 466 57 89.

O odśnieżenie terenów leżących poza „pasem drogowym” można prosić dzwoniąc do miejskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej (81 466 31 32), ale tylko w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30.

W sprawie odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy się kontaktować z biurem strefy pod numerem 81 503 21 38 od poniedziałku do piątku (w godz. 8-18.30).

Poza wspomnianymi godzinami można próbować się dodzwonić do Straży Miejskiej dzwoniąc pod numer 986.