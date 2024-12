Napisz list i zmień losy prześladowanych i uwięzionych

Maraton zaplanowany jest 7 i 8 grudnia w przestrzeni młodzieżowej Baobab przy ul. Krakowskie Przedmieście 39B w Lublinie. Celem jest napisanie jak największej liczby listów w obronie osób niesłusznie uwięzionych, skazanych i prześladowanych. Organizatorzy przygotowali również wydarzenia towarzyszące, w tym debatę o Białorusi, warsztaty skutecznego protestowania oraz spacer śladami praw człowieka. Akcja odbywa się w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka w dniu 10 grudnia.

Program:

7 grudnia (sobota):

Godz. 11-21 - Wspólne pisanie listów

Godz. 15:15-16:15 - Spacer “Lublin śladami praw człowieka”, prowadzenie: Anna Dąbrowska

Godz. 16:30-18 - Debata „«Oto krzyk, że Białoruś żyje». O sytuacji w Białorusi i o tym, jak wspierać osoby z Białorusi w walce o prawa człowieka”, z udziałem Anny Błaszczak-Banasiak, dyrektorki Amnesty International Polska, Piotra Skrzypczaka, współtwórcy Stowarzyszenia Homo Faber oraz Stanislavy Husakovej, byłej więźniarki politycznej z Białorusi. Debatę poprowadzi Anna Gmiterek-Zabłocka

Godz. 18-19:30 - Warsztaty „Jak protestować, żeby protestować dobrze?”, prowadzenie: Joanna Rostkowska, specjalistka ds. wolności zgromadzeń w Amnesty International Polska oraz dr Adam Ploszka, kierownik zespołu rzecznictwa Amnesty International Polska. Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez formularz do dnia 5 grudnia.

Godz. 19:30 - Pokaz filmu z prawami człowieka w tle

8 grudnia (niedziela):

Godz. 11-15 - Wspólne pisanie listów

Na stronie Amnesty International można znaleźć opisy osób, którym aktualnie można pomóc. W tym roku bohaterami są:

1. Maria Kalesnikawa rzuciła wyzwanie represyjnemu rządowi Białorusi. 7 września 2020 roku została uprowadzona przez białoruskie władze, aresztowana i wkrótce potem skazana na 11 lat więzienia na podstawie fałszywych zarzutów. Rodzina Marii nie miała z nią kontaktu od ponad roku.

2. Manahel al-Otaibi odsiaduje wyrok 11 lat więzienia w Arabii Saudyjskiej. Odważna obrończyni praw kobiet została skazana przez sąd ds. „terroryzmu” na niezwykle surową karę jedynie za wspieranie praw kobiet i wyrażanie swoich poglądów w mediach społecznościowych.

3. Obrońcy i obrończynie ziem Wetʼsuwetʼen walczą o ocalenie ziem swoich przodków i naszej planety w obliczu globalnego kryzysu klimatycznego. Są ścigani wyłącznie za obronę swojego terytorium.

4. Joel z Argentyny został postrzelony gumową kulą w twarz podczas pokojowej demonstracji. Stracił wzrok w prawym oku na stałe. Nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za to, co go spotkało.

5. Neth, matka dwójki małych dzieci, trafiła do więzienia za skrytykowanie prezydenta Angoli na swoim kanale na TikToku. Została osądzona w trybie przyspieszonym i skazana na sześć miesięcy więzienia. Jej wyrok został później zwiększony do dwóch lat.

6. Kjung Seok Park nie chce dłużej czekać na uznanie pełni praw osób z niepełnosprawnościami w Korei Południowej. Pomimo doświadczanej przemocy i nękania, nadal walczy o to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły w pełni uczestniczyć we wszystkich aspektach życia w państwie.

7. Władze Egiptu przetrzymują 27-letniego studenta Okbę Haszada w areszcie tymczasowym od maja 2019 roku w odwecie za działalność jego brata na rzecz praw człowieka. Przez niemal trzy miesiące Okba był poddany przymusowemu zaginięciu, to znaczy, że władze nie ujawniały, gdzie i w jakim stanie znajduje się Okba. Nawet rodzina nie wiedziała, co się z nim dzieje. W tym czasie był torturowany. W więzieniu odmówiono mu wymiany zepsutej protezy nogi, której używał od wypadku w dzieciństwie.

8. Şebnem pomogła tysiącom ludzi w swoim kraju, Turcji, i na całym świecie, działając na rzecz wyeliminowania tortur. Teraz potrzebuje Twojej pomocy, aby bronić się przed nieustannym nękaniem ze strony tureckich władz.

9. Dang Dinh Bach, prawnik zajmujący się sprawiedliwością ekologiczną, poświęcił swoje życie ochronie ludzi w Wietnamie przed zagrożeniami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu. 24 czerwca 2021 roku został aresztowany, a następnie skazany na 5 lat więzienia za rzekome uchylanie się od płacenia podatków. To taktyka stosowana przez wietnamskie władze w celu uciszenia działaczy i działaczek na rzecz ochrony środowiska.