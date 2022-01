Lublin: Nie będzie progów zwalniających na ul. Zielonej

2021 rok w obiektywie fotoreportera Dziennika Wschodniego, Macieja Kaczanowskiego

Pandemia, ale też kąpiele morsów, pożary, manifestacje i duże wydarzenia charytatywne. Takie właśnie wydarzenia w minionym roku uwiecznił Maciej Kaczanowski. To wieloletni, doświadczony fotoreporter, który - tak jak my wszyscy - w 2021 r. doświadczył nowych rzeczy. To np. pozamykane restauracje, które musiały jakoś przetrwać. To cały czas walka z koronawirusem. Ale to także był czas, w którym pomogliśmy małej Ninie Słupskiej wygrać zdrowie i życie. Wszystko to na własne oczy widział, i sfotografował, Maciej Kaczanowski.