Breast Fest. Nie daj się rakowi piersi

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem zlośliwym wśród kobiet. Wcześnie wykryty może być całkowicie uleczalny. O tym przypomniano podczas kolejnej edycji festiwalu Breast Fest, czyli wydarzenia na temat świadomości raka piersi.



- Pod kątem śmiertelności rak piersi ustępuje tylko rakowi płuca. Przede wszystkim czynnikami ryzyka jest wiek. Ryzyko wzrasta szczególnie od 45 roku życia. To również obciążenia rodzinne, genetyczne. Najczęstsze mutacje związane z występowaniem raka piersi to mutacja genów BRCA 1 i BRCA 2 oraz PALB2 i CHEK2 - mówi dr n. med. Zuzanna Pelc z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Tak naprawdę choroba nowotworowa to nie jest tylko jeden czynnik, tylko kaskada czynników, które ze sobą powiązane i w efekcie powodują wystąpienie choroby. Nie możemy więc się jednoznacznie zabezpieczyć przed tą chorobą, stąd tak silna potrzeba wykonywania regularnych profilaktycznych badań - podkreśla.



Jak co roku, na wydarzeniu obecne były Amazonki, które wiedzą jak to jest, gdy słyszy się diagnozę i co zrobić, aby nie stała się wyrokiem.

- Jestem 24 lata po całkowitej mastektomii (usunięcie obu piersi - aut.). Robiłam badania okresowe z pracy, wtedy okazalo się, że wyszło coś w mammografii, więc zgłosiłam się do lekarza. Pierwsza operacja to bylo tylko pobranie wycinka, ale po dwóch tygodniach okazało się, że niestety konieczna jest całkowita operacja. Nie miałam chemii, tylko hormonoterapię. Był lęk, strach, ale trzeba było się otrząsnąć i zacząć działać. Nie było czasu na zamartwianie się - opowiada pani Janina, członkini Stowarzyszenia Amazonek. - Na początku nie mogłam spojrzeć w lustro, ciężko było się oswoić, ale trzeba było się przyzwyczaić. Ale udało się i już mam to za sobą. Teraz każdy dzień się liczy. Liczy się, że wstaję, dziękuję Bogu, że żyję, że się uśmiecham, cieszę się z drobnych rzeczy, nie sięgam daleko naprzód, mam znajomych i klub, w którym bardzo się wspieramy - przyznaje Amazonka.



Lekarze nieustannie przypominają, że w przypadku nowotworów kluczowe jest wczesne wykrycie. Dzięki temu leczenie może być mniej radykalne i inwazyjne. Szybko postawiona diagnoza zwiększa szansę na całkowite wyleczenie. W przypadku raka piersi, mówi się o trzech filarach profilaktycznych: mammografii, USG oraz samobadaniu.



- Dla kobiet do 45 roku życia zalecaną metodą jest usg piersi, ale niestety to nie jest badanie, które NFZ nam refunduje. Wygospodarujmy sobie jednak te 150 zł rocznie na wykonanie USG piersi. Tak naprawdę tyle w tym momencie kosztują paznokcie hybrydowe, które niektóre panie robią dwa razy w miesiącu. Więc badanie raz do roku nie będzie dużym obciążeniem dla naszego budżetu - przekonuje dr Pelc. - Pamiętajmy także o samobadaniu piersi. Badajmy je raz w miesiącu, w pierwszej fazie naszego cyklu, czyli najlepiej tuż po miesiączce, stojąc przed lustrem i pod prysznicem - przypomina lekarka.



Podczas tegorocznego Breast Fest, zorganizowanego w przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur, kobiety mogły m.in. skorzystać z badań profilaktycznych, skonsultować się ze specjalistami onkologami oraz porozmawiać z lubelskimi Amazonkami. Wydarzenie dopełnił wyjątkowy pokaz mody, w którym modelkami były pacjentki Kliniki Chirurgii Onkologicznej USK nr 1. Tego samego dnia, od godziny 17.30 plac Litewski oraz baobab zostały podświetlone na rózowo, jako gest solidarności z kobietami walczącymi z rakiem.