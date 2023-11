Niskie temperatury mogą być śmiertelne. Pomóżmy bezdomnym

W świecie panuje mit, że alkohol pomaga się rozgrzać. Wręcz przeciwnie, spożywanie go w takich temperaturach może mieć tragiczne skutki. Osoba będąca pod wpływem alkoholu ciepło czuje tylko na samym początku, jednak z upływem czasu jest jeszcze bardziej narażona na wyziębienie. Dodatkowo dochodzą problemy z koordynacja ruchową, co może prowadzić do wypadków. Jednak strażnicy miejscy i policjanci nie przechodzą obojętnie obok takich osób, tylko prowadzą rozmowy, zachęcają i oferują ciepły posiłek i napój.