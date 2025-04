Noc Kultury 2025: Kto chce być wolontariuszem?

W tym roku hasło Nocy Kultury (7/8 czerwca) to MiastoRelacje. „Bo relacje to coś więcej niż spotkania – to wzajemne oddziaływania, które kształtują sposób, w jaki doświadczamy przestrzeni. A kto lepiej, niż osoby będące zespole wolontariackim, doradzą i wytłumaczą, w których miejscach Starego Miasta festiwal zadziała na nasze zmysły najmocniej?” – pytają organizatorzy jednego z najpopularniejszych wydarzeń w Lublinie.

Wszystko o tegorocznej odsłonie Nocy Kultury w naszym tekście: Miasto to też Relacje. Lublin znów rozbłyśnie sztuką i muzyką za sprawą Nocy Kultury

Wolontariusze będą też potrzebni przy festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia (3-6 lipca).

Osobom zaangażowanym w wolontariat Warsztaty Kultury w Lublinie oferują przygotowanie, wsparcie, a przede wszystkim udział w koncertach, spotkaniach czy wystawach.

Jakie zadania czekają na wolontariuszy?

• pomoc w punktach informacyjnych

• pomoc w obsłudze scen, spektakli i garderób

• wsparcie techniczne (mile widziane wcześniejsze doświadczenie w obsłudze sprzętów takich jak nagłośnienie, mikrofony, oświetlenie sceniczne)

• pomoc animatorom i animatorkom w czasie zajęć dla dzieci

• opieka nad artystami i artystkami

Zainteresowani wolontariatem powinni zainteresować się ankietą rekrutacyjną na stronie warsztatykultury.pl.

• Wolontariat Nocy Kultury: tu rekrutacja trwa do 30 kwietnia. Wyniki będą ogłoszone 7 maja

• Wolontariat na Wschód Kultury-Inne Brzmienia: do 18 maja trwa rekrutacja, 27 maja b ęda wyniki