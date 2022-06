Nocą będą dymić w Ogrodzie Saskim

Z powodu upałów rozpylanie preparatu ma się odbywać nie wcześniej niż około godz. 23 i trwać do ranka. Opryski mają być prowadzone na ogólnodostępnych terenach zielonych, takich jak parki, skwery, place, czy bulwary.

Na pierwszy ogień jeszcze dziś w nocy ma pójść Ogród Saski, park Ludowy, pl. Litewski, pl. Kaczyńskiego i park przy Zawilcowej.

W nocy z czwartku na piątek ekipy z rozpylaczami powinny się krzątać po Błoniach obok Zamku, w rejonie Słomianego Rynku oraz w wąwozie na Kalinowszczyźnie.

– W tym roku przeznaczyliśmy na te działania więcej środków, dzięki czemu obejmiemy odkomarzaniem dodatkowe 35 hektarów terenów zielonych – informuje Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. – Do nowych lokalizacji dołączyły m.in. tereny wzdłuż ul. Lipniak i ul. Krwawicza, między ul. Północną a al. Solidarności oraz pas wzdłuż Czechówki od ul. Wodopojnej do al. Sikorskiego.

– Odkomarzanie 1 hektara terenu zielonego kosztuje około 252 zł – informuje Monika Głazik z lubelskiego Ratusza. – Całkowita wartość umowy przy dwukrotnym zamgławianiu to ponad 158 tys. zł.

Termin drugiego, późnoletniego oprysku nie jest jeszcze ustalony. Akcja finansowana jest z budżetu obywatelskiego.

Tutaj będą odkomarzać

• Błonia obok Zamku, pl. Litewski, • pl. Kaczyńskiego, • Ogród Saski oraz inne lubelskie parki: • Abramowicki, • Akademicki, • Bronowicki, • na Czechowie, • Jana Pawła II, • Rury, • na Kalinowszczyźnie, • na Rusałce, • przy Zawilcowej oraz • Ludowy. Na liście miejsc do odkomarzania jest też • Słomiany Rynek, • lasek przy Zbożowej oraz skwery przy: • ul. Podzamcze, • Zajączka, • Gospodarczej, • Betonowej, • Długiej, • Ewangelickiej, • Farbiarskiej, • Głębokiej, • Głuskiej, • Jakubowickiej, • Pana Tadeusza, • Świerkowej, • Wspólnej. Ekipa z rozpylaczami zawita na • ośrodek Marina, • ośrodek Słoneczny Wrotków, • ośrodek Dąbrowa, • nadrzeczną trasę rowerową od Żeglarskiej do Dworku Grafa, • nieużytki przy Fulmana • teren wokół Areny Lublin, • pas zieleni wzdłuż Czechówki od ul. Wodopojnej do al. Sikorskiego, • ul. Filaretów od ul. Głębokiej do ul. Rymwida. W wykazie znajdziemy też tereny zielone: • przy al. Spółdzielczości Pracy między Obywatelską i Sapiehy oraz • między ul. Zagrobskiej i Morzyckiej, • przy Krzemienieckiej, • koło boiska przy Medalionów 16-18, • wzdłuż Ciepłej, • wzdłuż Nadrzecznej od strony rzeki, • w wąwozie przy Paganiniego, • w wąwozie przy Popiełuszki, • w wąwozie przy Radzyńskiej.