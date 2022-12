Nowe miejsce dla seniorów w Lublinie. Był też Święty Mikołaj

– To cudowne rozwiązanie dla osób samotnych, które nie mają bliższej rodziny, na co dzień są same w czterech ścianach. Wspaniale, że ten ośrodek powstał – mówi Bronisława Grodzicka, seniorka z Czechowa, która będzie korzystać z zajęć w nowej placówce.

Nie tylko ona chwali sobie możliwość wyjścia z domu i zajęcia się czymś ciekawym wspólnie z innymi seniorami. – Ja się czuję o wiele lepiej, jestem po prostu zdrowsza – ocenia Janina Olesiuk.

– Samotność i odizolowanie w wieku senioralnym jest dominującym problemem osób starszych – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych. Podkreśla, że na Czechowie placówka dla seniorów jest szczególnie potrzebna. – Mieszka tu ponad 40 tys. mieszkańców, znaczna część to osoby starsze.

– Jest więcej chętnych niż miejsc – przyznaje Anna Walczak, dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia, miejskiej jednostki, której podlega nowa placówka dla osób po 60. roku życia.

W Środowiskowym Centrum Seniorów będzie działać m.in. punkt dziennego pobytu. – Seniorzy będą tu mogli przebywać od rana do późnego popołudnia, także korzystając z gorącego posiłku i podwieczorku – mówi Lipińska.

Dostępne będą tu zajęcia terapeutyczno-aktywizujące, muzyczne, plastyczne, literackie, kulinarne, językowe, ćwiczenia pamięci i zajęcia ruchowe, w tym ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym. Przewidziano też masaże.

– Koszty uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach uzależnione są od wysokości dochodu – podkreśla Urząd Miasta. Bezpłatne będą za to zajęcia w klubie seniora, który ma tu działać popołudniami. Placówka będzie także organizować dowóz gorących posiłków (od poniedziałku do piątku) starszym mieszkańcom, którzy nie wychodzą z domu. Odpłatność za posiłki będzie uzależniona od dochodu seniora.

Nowe centrum dla seniorów powstało dzięki pieniądzom przyznanym Lublinowi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ratusz dostał ponad 2 mln zł, z czego 1,7 mln to fundusze unijne. Przyznany miastu grant pozwolił również na kontynuowanie usługi teleopieki, czyli zapewnienia seniorom elektronicznych opasek mogących sprowadzić im pomoc w razie zagrożenia lub wypadku. Obecnie z opasek korzysta 836 osób.