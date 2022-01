Nowe zasady wjazdu na Stare Miasto w Lublinie

1 A A

(fot. Maciej Kaczanowski)

Zmienione zostały zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do wjazdu na Stare Miasto. Dotyczy to m.in. mieszkańców staromiejskich kamienic, obiektów noclegowych i nowożeńców. – To kompromisowe rozwiązanie – zastrzega Urząd Miasta

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować