Nowi medycy gotowi na zawodowe wyzwania

Wśród 347 nowych lekarzy znajdują się osoby, które już teraz mają określone plany zawodowe, a także takie, które wciąż szukają swojej drogi w medycynie. Julia Budzyńska, jedna z absolwentek, na ceremonii odbioru dyplomu wyraźnie podkreślała, jak wielkie znaczenie miało dla niej wsparcie rodziny. – Rodzina zawsze mnie wspierała, dziś też tu ze mną jest, razem się cieszymy tym dniem – mówiła, w towarzystwie swoich najbliższych, którzy z dumą towarzyszyli jej w tym wyjątkowym momencie. Julia przyznała, że początek studiów był dla niej trudny, jak dla wielu jej kolegów i koleżanek. – Na początku nie wiedzieliśmy, jak wyglądają studia, jak powinniśmy się uczyć, ale z biegiem lat było coraz lepiej. Poznałam wspaniałych ludzi, którym też zawdzięczam ten sukces – podsumowała absolwentka. Młoda lekarka planuje aplikować na specjalizację pediatryczną, ponieważ to z pracą z dziećmi wiąże swoją przyszłość. Dodatkowo, jak sama przyznała, interesuje ją również kardiologia dziecięca i chciałaby w tej dziedzinie kontynuować swój rozwój zawodowy.

Podobnie jak Julia, także Aleksandra Dembowska-Kupień, również zakończyła sześcioletnią drogę do uzyskania dyplomu lekarza. – Za nami długa, ciężka droga, na szczęście ze szczęśliwym zakończeniem – mówiła Aleksandra, która podobnie jak inne absolwentki, podkreślała trudności związane z ogromnym poświęceniem czasu na naukę i przygotowania do egzaminów. – Na pewno najtrudniejsze było poświęcenie swojego wolnego czasu na przygotowanie do egzaminów, nie było łatwo, ale w końcu udało się to wszystko zakończyć sukcesem – przyznaje Aleksandra. Przyszła lekarka, planuje rozwój w kierunku specjalizacji internistycznej, choć jej marzeniem jest nie tylko praca kliniczna, ale także rozwój w zakresie badań naukowych.

Z kolei Marcin Ciechański, jeden ze świeżo upieczonych lekarzy, nie ma jeszcze sprecyzowanej specjalizacji, co świadczy o tym, że młodsze pokolenie lekarzy ciągle szuka swojej drogi, ma czas by przemyśleć, w którą stronę pójdzie ich kariera. – Ukończenie studiów to pewien rodzaj sukcesu, wypracowany, bo bardzo dużo mnie to kosztowało. Najdłużej męczyłem się z anatomią, ale udało się zdać wszystkie egzaminy – mówił Marcin, który na razie nie wybrał jeszcze wąskiej specjalizacji, choć zapewnia, że nie wyklucza żadnej drogi.

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku lekarskiego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stoją przed kolejnym etapem swojej kariery. Jest to czas, który pozwoli im zdobyć praktyczne doświadczenie i lepiej poznać różne dziedziny medycyny, aby podjąć decyzję o wyborze specjalizacji. Z kolei na końcu tej drogi stoi Lekarski Egzamin Końcowy (LEK), który decyduje o dalszej ścieżce kariery młodych lekarzy. Dla wielu z nich będzie to wyzwanie, ponieważ wybór odpowiedniej specjalizacji to nie tylko kwestia zainteresowań, ale także realnych potrzeb rynku medycznego w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że obecnie w Polsce istnieje deficyt specjalistów w wielu dziedzinach medycyny. Wśród specjalizacji, które są uznawane za priorytetowe w 2024 roku, znajdują się m.in. anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia onkologiczna, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, geriatria, neurologia, neonatologia, pediatria oraz psychiatria dzieci i młodzieży. To właśnie te dziedziny medycyny wymagają szczególnego wsparcia, aby zaspokoić rosnące potrzeby społeczne i zminimalizować luki kadrowe w systemie ochrony zdrowia.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia, główną przyczyną tych niedoborów jest starzejące się pokolenie lekarzy oraz niski poziom kształcenia w niektórych specjalizacjach. W związku z tym, Ministerstwo postanowiło promować tzw. specjalizacje deficytowe, w których brakuje wystarczającej liczby specjalistów. Ostateczna decyzja o wyborze konkretnej dziedziny medycyny zależy od młodych lekarzy, którzy z jednej strony kierują się swoimi pasjami i zainteresowaniami, a z drugiej – biorą pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie.

Absolwenci kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie to młodzi, pełni energii ludzie, którzy nie tylko marzą o tym, by leczyć, ale również wprowadzać innowacje w medycynie, angażować się w prace naukowe i badania. Ich przyszłość zawodowa jest w ich rękach, a przed nimi stoją wyzwania związane nie tylko z codzienną pracą, ale także z koniecznością nieustannego kształcenia się w zmieniającym się świecie medycyny. Wybór odpowiedniej specjalizacji, zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz przyszłe decyzje dotyczące pracy w zawodzie to kluczowe kroki, które zdecydują o dalszym rozwoju ich kariery.

Dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie to ogromny sukces, ponieważ uczelnia nie tylko kształci przyszłych lekarzy, ale także wspiera ich na każdym etapie zawodowego rozwoju. W dniu wręczenia dyplomów, wśród gratulacji i podziękowań, młodsze pokolenie lekarzy dało świadectwo tego, jak trudna, ale i piękna jest droga do osiągnięcia wymarzonego celu – zostania lekarzem, który będzie służył społeczeństwu przez całe życie.