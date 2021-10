Nowy pomnik w Lublinie oficjalnie odsłonięty

Pomnik greckokatolickiego kapłana i męczennika niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku został odsłonięty w poniedziałek. – Ks. Emilian Kowcz symbolicznie łączy Polaków, Żydów i Ukraińców. Przez całe swoje życie starał się jednać ludzi różnej narodowości i wiary – przypomniał podczas uroczystości Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Duchowny w czasie II wojny światowej udzielał osobiście wsparcia wszystkim prześladowanym i zachęcał parafian do niesienia pomocy Żydom, za co został aresztowany, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Tam potajemnie kontynuował posługę duszpasterską wśród współwięźniów różnej wiary i narodowości. Nazwano go wtedy „proboszczem Majdanka”. Kowcz Zmarł w obozie 25 marca 1944 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2001 r. we Lwowie.

„Granitowy pomnik upamiętniający duchownego bł. Emiliana Kowcza powstał na Ukrainie z inicjatywy Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Nad projektem pomnika pracowali: rzeźbiarz Alexander Diaczenko i architekt Martha Diaczenko. W ogromnej kamiennej bryle stworzyli wysoką na 2,5 m postać unoszącą się nad ziemią.” – informuje miasto i dodaje, że w trzech językach (po polsku, ukraińsku i hebrajsku) na postumencie znajdują się słowa z listu, jakie ksiądz napisał do swojej rodziny.

„Tutaj wszyscy jesteśmy równi: Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Łotysze i Estończycy. Jestem jedynym księdzem wśród nich. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak będzie tutaj beze mnie. Tutaj widzę Boga, który jest jeden dla nas wszystkich, niezależnie od naszych różnic religijnych. Może nasze kościoły są inne, ale ten sam Wielki i Wszechmogący Bóg kieruje nami wszystkimi. Kiedy odprawiam mszę świętą wszyscy modlą się. (...) Oni umierają na różne sposoby, a ja pomagam im przejść przez ten mały most do wieczności”.

Podczas poniedziałkowej ceremonii wręczono także Nagrodę Honorową im. bł. ks. Emiliana Kowcza. Otrzymali ją: reżyserka Agnieszka Holland oraz Ruch Odkrywców ZHP i Płast – Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce – współtwórcy inicjatywy Płomień Braterstwa.