Nowy rozkład PKP Intercity. Kolej kusi "polskim Pendolino"

Co się zmieni?

Pociąg IC Górski, który obecnie kursuje w relacji Szczecin – Rzeszów przez Lublin, od 10 grudnia pojedzie w wydłużonej relacji ze Świnoujścia, przez Warszawę i Lublin do Zamościa i Hrubieszowa. Z kolei, połączenie ze stolicą Podkarpacia zapewni IC Zamoyski, który pojedzie z Kołobrzegu, przez Warszawę, Lublin do Rzeszowa.

Zaś kursujący na trasie Bydgoszcz – Warszawa pociąg IC Rejewski będzie miał wydłużoną relację do Lublina i zastąpi dotychczasowy IC Konopnicka. Natomiast pociąg IC Bystrzyca zastąpi pociągi IC Baczyński oraz IC Rubinstein. – Zmiany nie wpłyną znacząco na godziny przyjazdów i odjazdów połączeń między stolicą a Lublinem – zapewnia biuro prasowe PKP Intercity.

Lublin zyska też dodatkowe połączenie do Gliwic, dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Morcinek, dotychczas kursującego do Katowic. Natomiast pociąg TLK Roztocze, za sprawą zmienionej trasy, będzie dojeżdżał do Kędzierzyna–Koźla. Nowością będzie także pociąg IC Chełmianin BIS, który uzupełni niedzielną ofertę na trasie Lublin – Warszawa.

Nowy rozkład jazdy zapewni także mieszkańcom Terespola czy Białej Podlaskiej łatwiejszy dojazd do Łodzi. Pociąg IC Skaryna kursujący do tej pory na trasie Terespol – Warszawa będzie dojeżdżał również do stolicy województwa łódzkiego.

Komfort podróżowania ma być lepszy, bo liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii Intercity. Kolejowa spółka zwiększyła flotę o zmodernizowane wagony i elektryczne zespoły trakcyjne. Nową, wyższą kategorię otrzyma pociąg Wyczółkowski relacji Szczecin – Lublin.

Od 10 grudnia skład ten będą tworzyć komfortowe i nowoczesne wagony. Ponadto, zmienią się zestawienia części pociągów na trasie Terespol – Warszawa na jednostki typu Pesa Dart. Odstęp pomiędzy kolejnymi pociągami PKP Intercity z Terespola do stolicy nie będzie przekraczał 4 godzin. Również pociąg TLK Czechowicz kursujący z Warszawy do Lublina zmieni kategorię na wyższą.

Do czerwca 2024 roku trzeba się jednak liczyć utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi modernizacją stacji Warszawa Zachodnia. Część pociągów nadal będzie obsługiwała stację Warszawa Gdańska, zamiast Warszawy Centralnej.

W sumie, mieszkańcy stolicy województwa lubelskiego będą mogli skorzystać z 15 par połączeń do Warszawy (13 całorocznych i 2 sezonowych), 3 do Krakowa, 5 do Kielc, 4 do Wrocławia i 5 do Katowic.