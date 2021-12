Oburzenie w wielkiej firmie z Lublina. Prezent tylko dla zaszczepionych

O sprawie zawiadomili nas pracownicy Stock Polska, którzy zarzucają swojej firmie „wprowadzenie segregacji sanitarnej”.

– Najpierw był dodatkowy dzień urlopu dla tych przyjmujących preparaty na covid, następnie zwolnienie z noszenia masek dla tych z paszportami, a teraz Mikołaj z prezentami tylko dla tej części załogi, która się zaszczepiła – napisał do redakcji jeden z pracowników (zapewnia, że on sam jest zaszczepiony).

Podobnych sygnałów otrzymaliśmy więcej. Co tak rozeźliło załogę? Kierownictwo Stock Polska przygotowało dla swoich pracowników świąteczno-covidowy prezent. To opaska na rękę Xiaomi Mi Smart Band 6 – rodzaj elektronicznego zegarka, który łączy się ze smartfonem, mierzy tętno, monitoruje sen czy saturację. Taki gadżet kosztuje ok. 180 zł.

Aby otrzymać opaskę, trzeba się zaszczepić, okazać potwierdzający to certyfikat i zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych. I to właśnie zdenerwowało część pracowników.

– To podstęp, aby uzyskać informacje, o tym kto się zaszczepił i segregować pracowników – stwierdza jeden z nich

Co na to firma? Małgorzata Małolepsza ze Stock Polska tłumaczy, że spółka od lat realizuje programy prozdrowotne, a „troska o zdrowie wpisana jest w DNA firmy”. Akcja jest prowadzona we wszystkich oddziałach Stocka w Polsce.

– Ma ona na celu zachęcenie pracowników firmy do odpowiedzialnej postawy w obliczu pandemii i takie też postawy nagradza – tłumaczy Małolepsza.

I zapewnia, że nikt nie odbiera żadnych przywilejów niezaszczepionym, „a jedynie nagradza tych, którzy poprzez szczepienie dbają o dobro wspólne”.

– Przyznanie nagrody wiąże się z dobrowolnym udostępnieniem pracodawcy danych o szczepieniu, ale jest to jedynie sposób (a nie cel) sprawdzenia informacji – zaznacza.

Niezaszczepionych inne świąteczne bonusy mają nie ominąć. Oprócz pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wszystkich czekać będą „dodatkowe niespodzianki”. Tym bardziej że w tym roku spotkania wigilijnego dla pracowników w Lublinie nie będzie.

Przepisy się tworzą

W Sejmie i Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad ustawą umożliwiającą pracodawcy weryfikację, kto z pracowników jest zaszczepiony. Na tej podstawie można go będzie skierować np. do zadań, przy których nie ma kontaktu z klientami. – Jesteśmy już bliscy finiszu, zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika – mówił we wtorek Adam Niedzielski, minister zdrowia.