Od jutra zmiany w organizacji ruchu na Wallenroda

– Rozpoczną się roboty drogowe, od rozbiórki istniejącej nawierzchni na odcinku od ul. Wajdeloty do ul. Grażyny. Z kolei na fragmencie ul. Wallenroda - od ul. Grażyny do ul. Zana ruszy budowa kanalizacji deszczowej. Ten etap inwestycji zakłada zamknięcie dla ruchu ul. Wallenroda na odcinku od ul. Wajdeloty do ul. Grażyny oraz od ul. Grażyny do posesji Wallenroda 13 (do wysokości budynku przychodni zdrowia), z zapewnieniem dojazdu do posesji – przekazuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.

Przypomnijmy: warta ponad 13 mln zł przebudowa ulicy Wallenroda zakłada położenie nowej asfaltowej nawierzchni na odcinku około 850 metrów.

Wybudowane zostaną również nowe chodniki z kostki betonowej po obu stronach ulicy. Powstanie także oświetlenie oraz kanały podziemne, między innymi wspomniana już kanalizacja deszczowa.

Przebudowę przejdą także skrzyżowania z ulicami Grażyny oraz Zana. Powstaną nowe miejsca postojowe, a dotychczasowe zostaną zmodernizowane.

Całość prac ma zakończyć się do kwietnia 2025 roku. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.