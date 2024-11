Parkowanie w Lublinie będzie droższe

O podniesienie cen wnioskowali prezydenci. Miejscy radni do prezydenckiego projektu uchwały się przychylili. Zmiany takie argumentuje również dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie Grzegorz Malec.

– Średnio projekt zakłada około 10 proc. podwyżkę. To jest dla użytkownika strefy kwestia 50 gr, 30 gr w zależności od strefy – wskazuje Malec. – Celem jest zwiększenie rotacji parkowania. Nie chodzi o to, żeby ktoś zaparkował i stał 12 godzin, tylko o to, żeby załatwiając swoje interesy, swoje sprawy ta strefa miała rotację.

Jak podkreśla, zazwyczaj strefy parkowania robi się w centralnych miejscach i ważnym jest, aby samochody w niej wymieniały się. Dyrektor Malec dodaje, że jakość lubelskiej strefy parkowania została podniesiona – teraz rejestracje zaparkowanych samochodów sprawdza inny samochód posiadający specjalną kamerę. W związku z tym, pieniądze jakie zyska miasto na podwyżce cen biletów parkingowych, mają zostać przeznaczone na strefę płatnego parkowania.

Malec dodaje, że obecnie rotacja najwyższa jest w strefie A. – Dlatego ta opłata musi być tam wyższa. Chodzi o to, że jeżeli ktoś chce podejść do urzędu, sądu, uczelni wyższej, to właśnie jest po to, żeby ktoś podjechał na godzinę, dwie, a nie całą dobę tam stał – mówi dyrektor ZDiTM. Dodaje, że w strefie B rotacja jest niższa. Stąd zastosowanie „tradycyjnych narzędzi”, czyli zwiększenie opłat.

Z kolei wiceprezydent Tomasz Fulara zaznacza, że opłaty nie rosły od kilku lat i jest to moment, kiedy należało zastanowić się nad podniesieniem cen.

– Jak co roku, każda sesja Rady Miasta z prezentacją założeń budżetowych jest również sesją, gdzie rozważane są możliwości uzyskania większych dochodów dla miasta. Wiele z tych elementów nie było od wielu lat podnoszonych. Przez wiele lat te elementy były zamrożone. Jak wiemy wiele w tym czasie kosztów wzrosło i to jest ten moment do rozmowy, czy i ile podnosić – wyjaśniał Fulara.

Z racji tego, że był to projekt prezydencki, już na starcie radni z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka wyrazili dla niego poparcie. Powoływali się oni ponownie na ciągle obecną inflację oraz chęć zwiększenia rotacyjności miejsc postojowych w centrum. Argumentów przeciw szukali jednak radni klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest to kolejna podwyżka w strefie płatnego parkowania na przestrzeni ostatnich kilku lat – mówi Marcin Jakóbczyk z klubu PiS. Jak dodaje, w jego opinii miasto próbuje zwiększyć wpływy do budżetu. Proponuje on jednak inne rozwiązania. – Może należałoby się zastanowić nad tym, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Strefa oczywiście funkcjonuje, ona jest coraz droższa, ale ludzie i tak potrzebują z tych miejsc parkingowych skorzystać, chociażby przywożąc dzieci do przedszkola, szkoły, żonę do pracy. Nawet na chwilę, żeby zostawić samochód, te miejsca są potrzebne. Wtedy też musieliby za nie zapłacić i te wydatki by się równoważyły.

Ostatecznie nowe stawki za parkowanie zostały przyjęte przez radnych. Nowe ceny będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. „Za” głosowało 17 radnych, „przeciw” 11, a dwóch wstrzymało się od głosu.

W poniższej tabelce znajduje się porównanie cen za parkowanie w strefie przed i po podwyżce: