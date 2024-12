Pasztety i pierogi, czyli ostatnie przygotowania przed wigilią

Kaszubski pasztet ziemniaczany

Składniki: 500 g ugotowanych ziemniaków w mundurkach, 200 g świeżych filetów śledziowych, czerstwa bułka, ½ szklanki śmietany, 100g masła, 3 surowe jajka, 2 ugotowane jajka, sól, pieprz, bułka tarta.

Wykonanie: okrojoną ze skórki bułkę zalać śmietanką i pozostawić na dłuższą chwilę. Obrane ziemniaki i jednego śledzia przepuścić przez maszynkę. Utrzeć żółtko z masłem, dodając po jednym, potem odciśniętą bułkę i ziemniaki ze śledziem. Do masy dodać sól i pieprz. Następnie resztę śledzi drobno pokrojonych, ugotowane jajka i ubitą pianę z białek. Wszystko delikatnie wymieszać. Formę smarować masłem i bułką tartą. Wkładać masę i piec przez 30-40 minut w temperaturze 180 stopni.

Pasztet z karpia

Składniki: 1 kg filetów z karpia, 2 łyżki soku z cytryny, 20 dag wątróbek z drobiu, 10 dag suszonych śliwek, 20 dag pieczarek, 1 czerstwa buła, pół szklanki śmietany, 4 łyżki masła, 2 jaja, łyżka bułki tartej, gałka muszkatołowa, sól, pieprz.

Wykonanie: Śliwki suszone namoczyć w wodzie lub czerwonym winie, a bułkę zaleć śmietaną. Pieczarki, wątróbkę usmażyć na maśle. Filety z karpia doprawić i usmażyć na oleju z dodatkiem masła, wybrać wszelkie ości. Wszelkie składniki wymieszać i dwukrotnie zmielić, dodać jajko i przyprawy do smaku. Masę przełożyć do wysmarowanej masłem i wysypanej bułką foremki. Piec pod przykryciem 30-40 minut w temp 160 st. Pod koniec pieczenia zdjąć folię. przed podaniem mocno schłodzić przed krojeniem. To jest naprawdę dobre.

Pierogi z gryczanej mąki

Składniki: Do ciasta: 1 Szklanka mąki gryczanej, 1 szklanka mąki pszennej, sól i woda. Do farszu: 300 g białego twarogu, jajko, sól, pieprz, śmietana lub masło do polania.

Wykonanie: utrzeć na jednolitą masę serową z jajkiem, solą i pieprzem. Gryczaną mąkę przesiać na stolnicę, zrobić dołek, wlać stopniowo wrzącą wodę i mieszać nożem, aż zrobi się ciasto: wsypać wtedy pszenną mąkę i sól; dolewając chłodnej wody wyrobić dokładnie ciasto. Posypać stolnicę mąką, wykrawać krążki, nakładać nadzienie, zlepiać pierogi i wkładać na osoloną wrzącą wodę; ugotować. Podawać polane stopionym masłem lub śmietaną.

Hanna Szymanderska

Napisała kilkadziesiąt poczytnych książek kulinarnych, między innymi: "Encyklopedia polskiej sztuki kulinarnej", "Na polskim stole", "Polska Wigilia", "Polska Wielkanoc", "200 potraw z warzyw", "Polska kuchnia myśliwska", "100 potraw ze śledzia", "Sekret kucharski, czyli co jadano w Soplicowie", "Smakosz warszawski: potrawy dawne i nowe", "Polskie tradycje świąteczne", "Kuchnia polska: potrawy regionalne".