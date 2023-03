Platforma Obywatelska chce przelicytować PiS kredytami mieszkaniowymi

Pierwszy z pomysłów polityków PO dotyczy kredytów hipotecznych z oprocentowaniem 0 proc. dla osób do 45. roku życia kupujących pierwsze mieszkanie. Kredytobiorcy co miesiąc mieliby spłacać jedynie wysokość raty, bez marży i odsetek.

– To weźmie na siebie państwo poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym już dwie osoby zarabiające pensję minimalną będą miały zdolność kredytową, która umożliwi im zaciągnięcie kredytu, w którym będą spłacać jedynie zaciągnięty kapitał – przekonuje lubelski poseł PO Michał Krawczyk. I dodaje: – W praktyce będzie to wyglądać tak, że przy kredycie 500 tys. zł miesięczna rata wyniesie 1,7 tys. zł. Będzie to więc 2,4 tys. oszczędności w porównaniu obecną sytuacją i ratą powyżej 4 tys. zł. Jesteśmy przekonani o tym, że ten program dodatkowo pobudzi także rynek.

Politycy PO przedstawili także pakiet udogodnień dla osób prowadzących działalność gospodarczą. – Są to zagadnienia najbardziej nurtujące przedsiębiorców – mówi posłanka Marta Wcisło.

Jedna ze zmian ma dotyczyć odprowadzania podatku dochodowego dopiero po otrzymaniu zapłaty za wystawioną fakturę. – W tym momencie, kiedy przedsiębiorca wystawi fakturę z trzydziestodniowym terminem płatności, musi opłacić podatek dochodowy do 20. dnia danego miesiąca. Można powiedzieć, że jest to kredytowanie podatkowe państwa. Zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorcy w ogóle nie otrzymują odpłatności od swoich kontrahentów. Mimo wszystko, muszą zapłacić państwu podatek. To duża niesprawiedliwość i jeden z najczęściej podnoszonych argumentów podczas spotkań z przedsiębiorcami – wyjaśnia parlamentarzystka.

Inna z propozycji dotyczy obowiązku płacenia zasiłków chorobowych pracowników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia zwolnienia. Politycy PO zapowiadają także uproszczenie przepisów podatkowych.

- Na pewno wprowadzimy stabilne przepisy prawa, które nie będą się zmieniały z miesiąca na miesiąc. Będą one wypracowane we współpracy z przedsiębiorcami – podsumowuje poseł Krzysztof Grabczuk.

Kredyty od PiS

Tymczasem rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej kredytów mieszkaniowych dla młodych. To działanie zostało nazwane mianem programu „Pierwsze Mieszkanie”. – Chcemy, aby zakup mieszkania oznaczał życiową stabilizację i bezpieczeństwo, a nie początek zmartwień - tak, jak tego doświadczają dzisiaj dziesiątki tysięcy polskich rodzin, wraz ze wzrostem stóp procentowych na rynku – mówił, przedstawiając program, premier, Mateusz Morawiecki.

Jednym z punktów działania jest dopłacanie przez państwo do kredytu hipotecznego (na 2 proc.). Dopłaty będą obowiązywały przez pierwszych 10 lat. Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł lub - w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka – do 600 tys. zł.

Warunkiem jest także wiek kredytobiorców. Kredyt z dopłatą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia (w przypadku singli), Jeżeli kredyt ma zostać udzielany małżeństwu, to warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.