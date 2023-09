Tylu pasażerów lotnisko jeszcze nie miało. Trzy kierunki były najpopularniejsze

W lipcu z lotniska skorzystało 48,5 tysiąca pasażerów. W sierpniu przewinęło się ich jeszcze więcej, dokładnie 51 191 osób.

- Największy ruch na lotniskach przypada na okres wakacyjny, kiedy do regularnej siatki połączeń dołączają kierunki wakacyjne i czarterowe. To wtedy pasażerowie udają się najchętniej do kurortów morskich, co naturalnie ma swoje odzwierciedlenie w statystykach ruchu lotniczego. Kolejny letni miesiąc tego roku był niezwykle udany. Nasze wysiłki i ciężka praca przełożyły się na świetny wynik lotniska i jestem przekonany, że również na zadowolenie pasażerów – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

W trakcie tegorocznych wakacji dużą popularnością cieszyły się wykonywane cztery razy w tygodniu czarterowe rejsy do tureckiej Antalyi. Po raz pierwszy z Lublina podróżni mogli polecieć do Monastyru w Tunezji i na grecką wyspę Rodos. Już teraz wiadomo, że w przyszłym roku planowane są loty na inną z greckich wysp, Kretę (na lotnisko w Heraklionie). Tegoroczną ofertę wakacyjną lubelskiego portu uzupełniły oferowane przez regularne linie lotnicze połączenia do Splitu w Chorwacji, Burgas w Bułgarii, włoskiego Bergamo oraz nad polskie morze, do Gdańska.

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku lotnisko obsłużyło 274 tys. osób. Wiele wskazuje na to, że uda się pobić ubiegłoroczny wynik, który wyniósł 330 tys. podróżnych. W skali pełnych dwunastu miesięcy rekordowy pozostaje rok 2018, kiedy z portu skorzystało 455 tys. pasażerów.