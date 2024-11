O Kryształową Cegłę: kto został w tym roku nagrodzony?

– To nie jest zwykły konkurs architektoniczny – podkreśla Kazimierz Widysiewicz, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego i przewodniczący komitetu organizacyjnego Konkursu o Kryształową Cegłę. – U nas nagradzamy coś więcej. Architektura to tylko jedna trzecia. Liczy się oczywiście jakość wykonania, ale to nie wszystko, potrzebna jest wizja. Kryształową Cegłę zdobywa święta trójca: inwestor, biuro projektowe i wykonawca. I to jest coś wyjątkowego, doceniamy wszystkich zaangażowanych.

Konkurs „O Kryształową Cegłę” w tej edycji składa się z dziewięciu kategorii. Oceniane są m.in. budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej (np. szkoły i inne instytucje), obiekty związane ze zdrowiem i sportem, a także wszelkiego rodzaju rewitalizacje, budynki komunikacyjne i komercyjne.

W dotychczasowych edycjach Konkursu rywalizowało ze sobą ponad tysiąc inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Litwy, Słowacji i Białorusi.

Lista laureatów XXIII edycji Konkursu „O Kryształową Cegłę”:

Kategoria: Budynki mieszkalne

• Miejsce 1:Apartamenty Wywrockiego 11, ul. Wywrockiego 11, Rzeszów. Inwestor: Hegra Deweloper Sp. z o.o., Biuro Projektowe: MWM Architekci Sp. z o.o., Rzeszów, Wykonawca: Hegra Deweloper Sp. z o.o., Warszawa

• Miejsce II: Budynek mieszkalny SOLOWAY, ul. Pasiczna 150, Lwów, Inwestor: Kwitka-Wykonastwo budynków Sp. z o.o., Biuro Projektowe: Biuro Projektowe „Warsztaty Komfortu”, Wykonawca: Monolit Baj Sp. z o.o.

• Miejsce III: Budynek mieszkalny, ul. Kopernika 1a, Biała Podlaska. Inwestor: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Lublin, Biuro Projektowe: AMW Invest Sp. z o.o., Warszawa, Wykonawca: Hartbex Przedsiębiorstwa Budowlane Sp. z o.o., Rzeszów

Kategoria: Zespoły budynków mieszkalnych

• Miejsce I: Zespół budynków mieszkalnych, ul. Zwierzyniecka 8C i 8D, Warszawa. Inwestor: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYKA”, Biuro Projektowe: FBT Sp. z o.o., Wykonawca: Droma Construction Sp. z o.o.

• Miejsce II: Osiedle Ceramiczna, ul. Ceramiczna 5E, 5F, 5G, Warszawa, Inwestor: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Biuro Projektowe: MKC ARCHITEKTURA SP. Z O.O. SP. K, Wykonawca: DOM DEVELOPMENT S.A.,

• Miejsce II: Budynki mieszkalne, ul. Jemiołuszki 12,13,14,15,17, Lublin. Inwestor: Spółdzielnia mieszkaniowa „Rudnik”, Biuro Projektowe: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Projektów i Realizacji INWEL, Wykonawca: Ekbud Sp. z o.o.

• Miejsce III: Budynki mieszkalne, ul. Garbarska 18A, Lublin. Inwestor: TTS Development Piotr Turski i Wspólnicy Sp. Komandytowa, Biuro Projektowe: Biuro Architektoniczne PLEWA Sp. z o.o. Sp.k., Wykonawca: Ekbud Sp. z o.o.

Kategoria: Obiekty użyteczności publicznej

• Miejsce I: Sąd Rejonowy w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14. Inwestor: Sąd Okręgowy w Przemyślu, Biuro Projektowe: Pracownia projektowa F-11, Wykonawca: Karpat-Bud Sp. z o.o.

• Miejsce II: Budynek Urzędu Gminy w Żyrzynie. Inwestor: Gmina Żyrzyn, Biuro Projektowe: Budplan Paweł Pływacz, Wykonawca: Dach Styl

• Miejsce II: Strażnica Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, ul. Strażacka 10. Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, Biuro Projektowe: Budoprojekt, Wykonawca: Firma budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.

• Miejsce III: Przedszkole, ul. Nadrzeczna 16, Niedrzwica Duża. Inwestor: Gmina Niedrzwica Duża, Biuro Projektowe: Monmar-Projekt Marian Smolyn, Wykonawca: INS-BUD PWHU S.C.

Kategoria: Obiekty komunikacyjne

• Miejsce I: Zintegrowane Centrum komunikacyjne dla obszaru funkcjonalnego - Dworzec Metropolitarny, ul. Dworcowa 2, Lublin. Inwestor: Gmina Lublin, Biuro projektowe: Tremend Sp. z o.o., Wykonawca: Budimex S.A.

• Nagroda Szczególna: Dworce kolejowe w Tłuszczu, Pilawie i Życzynie. Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A, Wykonawca: Firma budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.

Kategoria: Obiekty zdrowia

• Miejsce I: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Budynki C i D, ul. Nałęczowska 27, Lublin. Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, Biuro projektowe: Architekt Studio ILP, Wykonawca: Swietelsky Sp. z o.o.

• Miejsce II: Kompleks Sanatoryjny Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1. Inwestor: Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, Biuro Projektowe: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o., Wykonawca: „Instalbud” E. Gałek i Partnerzy Sp. Jawna

• Kategoria: Obiekty sportu i rekreacji

Miejsce I: Kompleks sportowo-rekreacyjny EMILY RESORT, ul. B. Chmielnickiego 9, Winniki, k. Lwowa. Inwestor: Emily Event Hall Sp. z o.o., Biuro projektowe: TzOW Studio 5F, Wykonawca: TzOW Ukraińskie budowlane centrum OLIMP

• Miejsce II: Pływalnia Centrum Kultury Fizycznej UMCS, ul. Langiewicza 22, Lublin. Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Biuro Projektowe: Ardema Sp. z o.o. Sp.k., Wykonawca: INS-BUD PWHU S.C.



Kategoria: Rewitalizacje i modernizacje obiektów zabytkowych

• Miejsce I: Budynek dawnej Akademii Zamojskiej, ul. Akademicka 8, Zamość. Inwestor: Urząd Miasta Zamość, Biuro projektowe: Pracownia Autorska Jan Burmas, Wykonawca: Lubren Sp. z o.o.

• Miejsce II: Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu, Czeladź Saturn. Inwestor: Gmina Czeladź-Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, Biuro projektowe: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz, Wykonawca: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o.

• Miejsce II: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, ul. Zamkowa 1, Kielce. Inwestor: Gmina Kielce, Biuro projektowe: Cezary Jan Furmanek Pracownia Architektoniczna, Wykonawca: Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o.

• Miejsce III: Zespół Klasztorny Sióstr Brygidek - siedziba Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny w Lublinie, ul. Narutowicza 10. Inwestor: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny w Lublinie, Biuro Projektowe: Ochal Architekci Sp. z o.o., Wykonawca: KONTAKT Konrad Dzieńkowski

Kategoria: Obiekty komercyjne

• Miejsce I: Budynek usługowo-handlowy „Agatowa Office”, ul. Agatowa 5, Lublin. Inwestor: Franczewska Nieruchomości Adrianna Franczewska-Krupa Sp. k., Biuro Projektowe: JPA-Jabłoński Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANITEX Sp. z o.o.

• Miejsce II: Hala handlowo-magazynowa kwiatowa B2 Elizówka, ul. Szafranowa 6, Ciecierzyn. Inwestor: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Biuro Projektowe: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o., Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.

Kategoria: Nagrody specjalne

• Kryształowa Cegła : Budynek mieszkalny, ul. Krzemieniecka 5, Lublin. Inwestor: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, Biuro Projektowe: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., Wykonawca: Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.

• Kryształowa Cegła: Rotariańskie Schronisko Pokoju Peace Shelter, ul. Szyroka 4, Brzuchowice k. Lwowa. Inwestor: Rotary Club Lublin Centrum, Biuro Projektowe: Pracownia Projektowo-Plastyczna Bogumił Kołcz, Wykonawca: Pracownia Projektowo-Plastyczna Bogumił Kołcz

• Kryształowa Cegła: Osada Średniowieczna-Świętokrzyska Zagroda Kultury Huta Szklana. Inwestor: Gmina Bieliny, Biuro Projektowe: Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o., Wykonawca: Firma budowlana Anna-Bud Sp. z o.o.