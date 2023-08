To rekordowe lato na lubelskim lotnisku. Już myślą o kolejnym

Tegoroczne lato na lubelskim lotnisku jest rekordowe. W lipcu w porcie obsłużono prawie 48,5 tys. podróżnych, co jest najlepszym wynikiem w ponad 10-letniej historii portu. Ten sezon jeszcze trwa, ale już można planować przyszłe wakacje.

- Heraklion, stolica Krety, to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w całej Grecji. Nie ma czemu się dziwić, bo miasto to chętnie odkrywa przed turystami swoje uroki. Błękitna woda, odrestaurowane zabytki z czasów weneckich i tureckich, malownicze uliczki zachwycą każdego. Cieszymy się, że udało nam się wypracować z partnerem atrakcyjną ofertę dla mieszkańców naszego regionu i ten nowy kierunek dołącza do naszej siatki połączeń wakacyjnych – mówi prezes PLL Andrzej Hawryluk.

Wakacje można już rezerwować na stronie biura podróży Grecos. Ten operator w tym roku oferuje loty z Lublina na inna grecką wyspę – Rodos.

- Ta możliwość weszła do oferty dość późno, jednak spotkała się z dużym zainteresowaniem. Sprzedaliśmy większość miejsc, wnioskujemy więc, że klienci z Lubelskiego czekali na wakacyjne loty do Grecji. Właśnie dlatego, na przyszły sezon 2024, zdecydowaliśmy się dodać do oferty drugi kierunek – mówi wiceprezes Grecos Holidays Janusz Śmigielski.