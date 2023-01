Podróż w czasie czyli mumie na Zamku Lubelskim

– Dzieci bardzo lubią warsztaty z mumią bo – jak mówią – mumia jest najciekawszym elementem wystawy. Odtworzenie kształtu mumii jest pracochłonne i wymaga dużej pracy manualnej. Uczestnicy są jednak bardzo wytrwali i stworzyli niesamowite figurki – mówi prowadząca warsztaty Olga, pracownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie.

Dzieci i młodzież poznają różne aspekty życia codziennego starożytnych Egipcjan, ich wierzenia, rytuały a także architekturę i sztukę. W środę uczestnicy warsztatów „Przepis na mumię” dowiedzieli się, co skrywają egipskie sarkofagi oraz jakie czynności wykonywano przy mumiach, które teraz mają kilka tysięcy lat. Dzieci bawiły się też w balsamistów i tworzyli własne kolorowe mumie.

– Uczestniczę w warsztatach już trzeci raz, za każdym razem były wyjątkowe i ciekawe. Dzisiaj tworzyliśmy mumię, a do jej wykonania użyliśmy różnych materiałów: bandaży, kleju oraz farb. Pani pokazała nam jak złożyć materiał, który owija się nitką. Następnie taką figurkę owija się bandażem i maluje w brązowo-czarnych barwach. Uważam, że warto przychodzić na takie warsztaty, bo najpierw zwiedzamy wystawę, przez co się uczymy, a potem możemy stworzyć własną postać. Pani podchodzi do każdego i przekazuje nam dużo wiedzy więc jak najbardziej polecam – mówi Liliana, 10-letnia uczestniczka warsztatów.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w trakcie trwania ferii w godzinach 10-12. Ilość miejsc jest ograniczona.