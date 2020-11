Policjant z Lublina chory na Covid-19 walczy o życie. Potrzebne osocze ozdrowieńca

– Nasz kolega z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie asp. szt. Rafał Kosiborski potrzebuje pomocy. Zaraził się wirusem COVID-19 i w ciężkim stanie przebywa pod opieka lekarską w jednym z lubelskich szpitali – komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

– Zwracamy się do osób, które przeszły zakażenie wirusem Covid-19 i spełniają kryteria do oddawania osocza jako ozdrowieńcy, by zgłosili się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Oddając osocze mogą uratować życie policjanta – dodaje Gołębiowski.

Podczas oddawania osocza należy podać imię i nazwisko Rafała – dla niego potrzebujemy grupy krwi BRh+. Oddać można osocze także innej grupy krwi - wówczas potrzebujący będzie mógł liczyć na właściwe osocze od innego dawcy.

Osocze to bezcenny dzisiaj dar ozdrowieńców. Terapia osoczem może uratować życie pacjentom chorym na koronawirusa. – Bardzo prosimy o pomoc! Jeżeli jesteś w grupie ozdrowieńców, oddaj osocze i uratuj życie Rafała lub innych chorych – apeluje kom. Gołębiowski.