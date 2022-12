Polsko – ukraińskie Mikołajki w Hali Globus. Zdjęcia

Od razu wyjaśnijmy, że „spilno” oznacza po ukraińsku „wspólnie”. To także miejsce w Lublinie. Działa od listopada w części pomieszczeń hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jest to centrum – nie tyle pomocy – co integracji dla uchodźców z Ukrainy.

Właśnie w Spilno odbywają się warsztaty, spotkania o można uzyskać pomoc w sprawach administracyjnych czy prawnych.

Wszystkie działania finansowane są przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

W niedzielę Spilno pokazało się z trochę innej strony. W hali zorganizowano okołoświąteczne warsztaty rękodzielnicze czy sesje z grami fabularnymi.

Było także wspólne muzykowanie z pogranicza polsko-ukraińskiego.