W okolicy Zalewu Zembrzyckiego po raz kolejny rozpoczyna się akcja ratowani migrujących płazów. Mieszkańcy Lublina mogą włączyć się do akcji i pomóc przenosić zwierzęta w bezpieczne miejsca.

– Wczesna wiosna to czas wzmożonej migracji płazów do najbliższych zbiorników wodnych. Na drodze ich wędrówki często znajdują się ruchliwe jezdnie oraz kanały czy studzienki, do których wpadają i nie potrafią się wydostać. Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców Lublina do włączenia się w pomoc przy przenoszeniu tych niewielkich zwierząt w bezpieczne miejsca. Dwa gatunki płazów, którym głównie pomagamy to żaba trawna (Rana temporaria) oraz ropucha szara (Bufo bufo) – mówi Blanka Rdest, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Wzdłuż drób przy Zalewie Zembrzyckim (pas drogowy przy ul. Janowskiej oraz w Starym Gaju przy ul. Lipskiej) pojawiły się płotki zagradzające. Dzięki nim płazy nie wejdą na ulicę i nie zginą pod kołami samochodów. Będą za to poruszać się wzdłuż barierki i trafią do specjalnych pojemników, skąd zostaną zabrane i bezpiecznie przeniesione do zbiorników wodnych – te z ul. Janowskiej trafią do oczek wodnych położonych przy ul. Koło, zaś z ul. Lipskiej pod wiadukt kolejowy na ul. Tęczowej.

Akcja uzależniona jest od warunków pogodowych, ale potrwa co najmniej kilka tygodni.

Osoby chcące włączyć się do akcji przenoszenia żab i ropuch proszone są o kontakt z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UM Lublin. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: komunalna@lublin.eu. Pracownicy udzielą zainteresowanym wolontariuszom wszelkich niezbędnych informacji.

W Polsce, wszystkie gatunki żab oraz ropuch są objęte ochroną gatunkową. Te zwierzęta odgrywają ważną rolę w ekosystemi i łańcuchu pokarmowym. Odżywiają się głównie owadami latającymi, w tym komarami, które szczególnie w lecie są uciążliwe. Oprócz tego w ich menu znajdziemy także inne drobne zwierzęta, takie jak: stonka, pajęczaki, chrząszcze, drobne skorupiaki czy ślimaki. Same stanowią pożywienie dla wielu zwierząt wodnych (np. drapieżnych ryb) i lądowych (ptaków, węży, niektórych ssaków).